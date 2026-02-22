Redactie Metro
Protesten in Iran laaien opnieuw op bij universiteiten

Studenten in Iran hebben voor de tweede dag op rij antiregeringsprotesten gehouden bij verschillende universiteiten in Teheran en andere steden. Op sociale media verschenen zondag beelden waarop leuzen te horen waren tegen de regering en oproepen tot de vrijlating van politieke gevangenen. Ook toonden de beelden botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen bij universiteiten.

Eind december braken in heel Iran protesten uit vanwege een verergerende economische crisis en stijgende inflatie. Die escaleerden snel tot bredere demonstraties tegen het autoritaire systeem van de Islamitische Republiek. Het Iraanse regime sloeg de protesten met harde hand neer. Daarbij vielen volgens het in de VS gevestigde Human Rights Activists News Agency (HRANA) meer dan 7000 doden.

De protesten vinden plaats terwijl het land nog steeds kampt met economische problemen en onder de dreiging van mogelijke Amerikaanse militaire aanvallen blijft.

