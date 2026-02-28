Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël meldt aanval op Iran te hebben uitgevoerd

Israël heeft volgens het Israëlische ministerie van Defensie een aanval op Iran uitgevoerd. In Teheran zijn meerdere explosies gemeld door plaatselijke media. Er zijn volgens de media grote explosies geweest in het centrum van de Iraanse hoofdstad, waar paniek is uitgebroken.

Israël heeft als voorzorgsmaatregel het luchtalarm laten afgaan, ter voorbereiding op eventuele Iraanse tegenaanvallen. Het openbare leven is stilgelegd. Alleen essentiële activiteiten zijn nog toegestaan en bijvoorbeeld bedrijven blijven gesloten. De burgerluchtvaart is stilgelegd. Vliegtuigen die op weg waren naar Israël zijn omgedraaid.

Israël noemt de aanvallen „preventief” en suggereert daarmee dat die een Iraanse aanval dienen te voorkomen.

ANP

