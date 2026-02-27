Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Paramount Skydance sluit overnamedeal met Warner Bros.

Entertainment- en mediaconcern Paramount Skydance heeft een definitieve overeenkomst gesloten om branchegenoot Warner Bros. Discovery over te nemen. Bij de deal wordt Warner Bros. gewaardeerd op 110 miljard dollar, zo’n 93,1 miljard euro. Volgens Paramount is de overeenkomst unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven. Naar verwachting wordt de overname in het derde kwartaal van dit jaar afgerond.

Met de overeenkomst komt een einde aan de biedingsstrijd die eerder rond een overname van Warner Bros. was ontstaan met Netflix. Eerder hield de raad van bestuur van Warner Bros. vast aan de deal met Netflix. Paramount had daarop zijn bod verhoogd. Warner Bros. noemde dat voorstel „superieur” aan dat van Netflix. De streamingdienst liet vervolgens weten af te zien van een verhoogd bod, omdat de deal financieel niet langer aantrekkelijk genoeg zou zijn.

Eerder vrijdag meldde persbureau Reuters al op basis van een audiofragment van een bijeenkomst van Warner Bros. dat het bedrijf had ingestemd met een overname door Paramount.

