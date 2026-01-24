Redactie Metro
Bronnen: Syrische regering en SDF verlengen wapenstilstand

A member of the Popular Mobilization Forces patrols along the Iraqi-Syrian border in Al-Qaim, west of Iraq on January 23, 2026. The Iraqi government is focusing on its border security after days of fighting between Syrian government forces who have regained swaths of the Kurdish-controlled territory of northeastern Syria. AHMAD AL-RUBAYE / AFP
De Syrische regering en de door Koerden geleide SDF hebben volgens ingewijden ingestemd met een verlenging van hun wapenstilstand. Deze maand braken gevechten tussen de twee partijen uit in het noorden van Syrië.

Een vierdaagse staakt-het-vuren tussen de regering en de SDF ging dinsdag in. Het regeringsleger had daarvoor de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) verdreven uit gebieden die in Koerdische handen waren. De SDF kreeg delen van het noorden onder controle tijdens de burgeroorlog en de strijd tegen Islamitische Staat. De regering, die in 2024 president Bashar al-Assad verdreef, wil de macht over het hele land.

De regering en SDF hebben nog niet bevestigd dat het bestand langer blijft gelden. Een Koerdische bron stelt dat „het staakt-het-vuren is verlengd totdat een wederzijds aanvaardbare politieke oplossing is bereikt”. Een diplomatieke bron in Damascus spreekt van een verlenging van maximaal één maand.

