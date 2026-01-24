Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig met Maaike (29): ‘Ik geef liever, dat is zinvoller dan de zoveelste tas kopen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Maaike hecht niet zoveel aan materiele zaken en geeft liever om anderen te helpen, dan dat ze iets krijgt.

Naam: Maaike (29)

Beroep: Communicatiemedewerker bij een maatschappelijke organisatie

Woonsituatie: Single, huurwoning

Netto inkomen: 2300 euro per maand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders waren heel vrijgevig. Niet omdat ze nou zo rijk waren – ik groeide op in een ‘gemiddeld’ gezin – maar omdat dat hun overtuiging was. Ze vonden het belangrijk om iets te doen voor de samenleving, of dat nou een goed doel, een buurtinitiatief of directe hulp aan iemand was. Niet iedereen heeft immers het geluk om in een gespreid bedje terecht te komen, zei mijn moeder vaak tegen me. Ging het over geld, dan dachten mijn ouders dus niet meteen na over wat ze er zelf van konden kopen, maar wat ze ermee konden betekenen. Dat verantwoordelijkheidsgevoel heb ik van jongs af aan meegekregen.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ook wel hetzelfde als mijn ouders, ik heb dezelfde normen en waarden. Al sta ik iets minder met mijn voeten ‘in de klei’ en draag ik vooral financieel mijn steentje bij. Ik steun een aantal goede doelen, vooral gericht op natuur en dieren, maar ook maatschappelijke initiatieven als de Voedselbank. Wat ik in totaal kwijt ben? Toch al gauw zo’n 150 euro per maand. Ik besef dat veel mensen daar anders in staan – en krijg soms ook vreemde blikken als ik zeg dat ik liever iets geef dan dat ik iets krijg. Voor mij voelt dat simpelweg zinvoller dan nóg meer spullen kopen. Ja, je kunt wel blijven shoppen en die zoveelste tas of dat nieuwe paar schoenen aanschaffen, maar het voelt al snel hebberig. Op de lange termijn word je daar niet gelukkiger van, denk ik.”

Ik wil gewoon niet in de stress schieten als er iets stukgaat of als het leven even tegenzit.

Heb je weleens problemen gehad met geld?

„Nee, ik leef vrij eenvoudig. Voel ook geen onrust om steeds iets nieuws te kopen, of dat nou kleding of een nieuwe bank is. Ha, ik heb nog steeds dezelfde bank als tien jaar geleden. Inmiddels is-ie misschien wat krakkemikkiger, maar hij doet nog prima dienst.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, maar niet omdat ik veel rijker wil worden. Het gaat me niet om bezit, maar vooral om onafhankelijkheid. Ik wil gewoon niet in de stress schieten als er iets stukgaat of als het leven even tegenzit. Een financieel vangnet geeft rust.”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Het zou mijn leven ongetwijfeld comfortabeler maken, omdat je minder hoeft op te letten. Maar betekenisvoller? Dat niet. I know, dat klinkt nogal stichtelijk, maar volgens mij was al duidelijk dat ik niet zo materialistisch ben, haha.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Daar ben ik helemaal mee eens. Ik wil mezelf absoluut niet op de borst kloppen, want dat voelt als zelfverheerlijking. Maar het voelt goed om te weten dat ik iets kan bijdragen aan de maatschappij.”

Kortom: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld op zichzelf dus niet, maar met hoe je ermee omgaat kun je wel degelijk het verschil maken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Meld je aan voor Geld maakt (niet) gelukkig Wil je ook (anoniem) meedoen aan Geld maakt (niet) gelukkig van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties