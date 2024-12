Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vier jij kerst? Dit zijn ‘gekke’ kersttradities van over de hele wereld

De een pakt elk jaar het gourmetstel erbij, de ander kiest voor een uitgebreid driegangendiner. Ieder huishouden heeft zo z’n eigen tradities rondom kerst en dat verschilt ook per land. We zetten samen met taalplatform Preply een aantal kersttradities uit andere landen op een rij, die je best als ‘gek’ of opvallend zou kunnen bestempelen.

Kersttradities

1. Kerst met gefrituurde kip

In Japan gaan hordes mensen tijdens de feestdagen bij KFC langs. De oorzaak? Een slimme marketingcampagne uit 1974: toen besloot de gefrituurde kip-keten zich te promoten als dé plek voor een traditioneel kerstmenu. En dan natuurlijk wel met gefrituurde kip als stralend middelpunt. Inmiddels gaan 3,6 miljoen gezinnen in Japan elk jaar naar het restaurant tijdens Kerstmis.

2. Bezems verstoppen

Heksen en Kerstmis gaan niet per se samen, maar in Noorwegen wel. Op kerstavond worden de Noren ineens bevangen door bijgeloof en verstoppen ze alle bezems in kasten. Dat komt door een eeuwenoude legende over heksen en kwade geesten die tijdens donkere decembernachten vrij rondwaren, op zoek naar bezems om mee weg te vliegen. Door bezems te verstoppen, beschermden de Noren hun familie. Dat maakt het kerstfeest een stuk spannender!

3. Rollend naar de kerk

Niet rollend naar de kerk omdat je te veel wijntjes hebt gedronken, maar om lekker te bewegen. In de hoofdstad van Venezuela, Caracas, is het een traditie om op kerstavond op rolschaatsen naar de mis te gaan. Auto’s mogen bepaalde straten niet in, zodat gezinnen veilig kunnen skeeleren naar de kerk. Deze traditie ontstond waarschijnlijk als een creatieve manier om gemeenschap te creëren tijdens de feestdagen en is inmiddels een vast onderdeel van de Venezolaanse cultuur.

4. Caga Tió, het poephout van Catalonië

Nederlanders krijgen schoencadeautjes van de Sint, kinderen in Catalonië hopen dat een blok hout snoep en cadeaus uitpoept. Ja, echt. Vanaf 8 december halen gezinnen een vrolijk beschilderd houten blok in huis, met een lachend gezicht en een rode muts. Het blok hout krijgt een dekentje om en wordt ‘gevoerd’ met fruit en noten. Op kerstavond of eerste kerstdag verzamelen kinderen zich rond het blok, zingen liedjes en slaan op het hout, in de hoop dat er snoep en cadeaus uit komen.

5. Geen rendier, maar een geit

In Zweden staat een geit symbool voor kerst, in plaats van een rendier. De geit gaf cadeautjes aan kinderen voordat de Kerstman ook in het Scandinavische land aan populariteit won. Doorgaans is de geit gemaakt van stro en versierd met rode linten. In de stad Gävle staat elk jaar een gigantisch exemplaar van stro, die tevens vrijwel elk jaar in de fik wordt gezet. Dat heeft ertoe geleid dat er beveiligingsmaatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de geit blijft staan.

6. Heks met cadeautjes

Deze traditie valt op 6 januari, tijdens Driekoningen, maar geldt alsnog als een kersttraditie. In Italië wordt La Befana, een vriendelijke, maar excentrieke oude heks, gezien als een soort kerstman. Dan wel specifiek omdat ze snoep en cadeautjes naar kinderen brengt, op de avond voor Driekoningen. De Drie Wijzen zouden de heks hebben uitgenodigd voor de reis naar het kindje Jezus, maar zij sloeg dat aanbod af. Later kreeg ze spijt en ging ze alsnog op pad met cadeaus, voor Jezus en alle andere kinderen die ze tegenkwam. In de nacht van 5 januari hangen Italiaanse kinderen schoenen of sokken op, zodat La Befana ze kan vullen met snoep en cadeaus.

7. Krampus

Van Krampus heb je vast weleens gehoord. Zo niet, bekijk dan de foto boven dit artikel nog maar eens. Als dat niet angstaanjagend is… Dat is ook precies de bedoeling van de legende die in Duitsland en de Alpenregio’s ontstond in de 12e eeuw. De gehoornde wezens met slagtanden worden vaak de ‘duivels van Kerstmis’ genoemd en zijn de tegenhangers van Sinterklaas. Ze hebben zwepen en rinkelende bellen bij zich en straffen stoute kinderen door ze mee te sleuren naar de onderwereld. 5 december is Krampusnacht, de avond waarop mensen in kostuums over straat gaan en mensen bang maken.

