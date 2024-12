Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental na aanslag kerstmarkt Maagdenburg stijgt naar 4, meer dan 200 gewonden: dit weten we tot nu toe

Bij de vermoedelijke aanslag op een kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg gisterenavond is het dodental opgelopen tot vier, melden Duitse media. Er zouden 41 ernstig gewonden en nog eens ongeveer negentig personen met zware verwondingen zijn. Minstens 78 mensen raakten lichtgewond.

Bij elkaar gaat het dus om meer dan tweehonderd gewonden. Eerder was al bekend dat bij de aanval met een auto twee doden en meer dan zestig gewonden vielen, maar er werd gevreesd voor meerdere dodelijke slachtoffers.

De politie arresteerde ter plaatse een 50-jarige Saoedische arts. Aanvankelijk werd gedacht dat er mogelijk een bom in de auto zou liggen, maar de politie zei al snel dat er geen explosief was aangetroffen. De autoriteiten gaan uit van een aanslag.

Auto reed 400 meter over drukke kerstmarkt

De motieven zijn echter nog onduidelijk. Verschillende Duitse media melden dat de vermoedelijke dader op sociale media kritiek op de islam uitte en zelfs waarschuwde voor de „gevaren” van een islamisering van Duitsland. Geen enkele extremistische groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval.

Een auto reed aan het begin van de avond in op bezoekers van de kerstmarkt in het centrum. Een politiewoordvoerder vertelde dat de auto met daarin de dader „minstens 400 meter over de kerstmarkt” door de mensenmassa heeft gereden.

Gewelddaad verdachte

De krant Die Welt schrijft dat de verdachte in mei al een gewelddaad aankondigde. Volgens de krant leek hij steeds meer overtuigd van het idee dat de Duitse autoriteiten het islamisme promootten. Hij riep op tot sluiting van de Duitse grenzen voor islamisten en voerde campagne voor de rechts-radicale partij AfD. De voorbije maanden lazen zijn berichten steeds verwarrender.

Gisterenmiddag deelde hij volgens de krant nog een deepfakevideo van Elon Musk die het heeft over vermeende censuur in Duitsland. In een interview uit 2019, met Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), omschreef hij zichzelf als „de agressiefste criticus van de islam in de geschiedenis”. Bij de man thuis in de stad Bernburg, ten zuiden van Maagdenburg, heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd.



Kerstmarkt Berlijn

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en andere politici zullen vandaag een bezoek brengen aan de plaats van de aanslag.

Ook wordt de aanwezigheid van politie verhoogd op de kerstmarkten in Berlijn na het dodelijke incident in Maagdenburg, meldt Bild. Dat was ook het geval in 2016 in Berlijn. Toen reed een Tunesische man met een vrachtwagen in op een kerstmarkt, wat dertien mensen het leven kostte. Die aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat.

Reacties