Record: 16 miljard dollar uitgegeven rond verkiezingen VS

Rond de Amerikaanse verkiezingen is door de kandidaten de afgelopen tijd 15,9 miljard dollar (14,5 miljard euro) uitgegeven. Dat is een record, blijkt uit onderzoek van de non-profitorganisatie OpenSecrets. Vrijwel al het geld is afkomstig van donaties door bedrijven, organisaties, politieke actiecomités en individuen. In 2020 werd 15,1 miljard dollar uitgegeven en in 2016 was het 6,5 miljard.

Van het totale bedrag is 10 miljard dollar gespendeerd aan reclamezendtijd. De grootste bedragen werden binnengehaald door het team van de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris (ruim 1 miljard dollar) en haar Republikeinse tegenstander Donald Trump (950 miljoen). Ook de honderden kandidaten bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat geven bij elkaar ook honderden miljoenen dollars uit. Via de vele, niet aan kandidaten gelieerde actiecomités kwamen nog eens honderden miljoenen binnen.

Amerikanen stemmen dinsdag niet alleen voor de president, maar ook voor een derde van de Senaat en alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Ook op staatsniveau zijn er verkiezingen voor de staatsparlementen. In verschillende staten kan ook gestemd worden bij referenda, bijvoorbeeld over een verbod op abortus, of het legaliseren van het recreatief gebruik van cannabis.

ANP

