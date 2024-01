Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Centrumrechtse Stubb wint eerste ronde Finse presidentsverkiezing

De centrumrechtse kandidaat Alexander Stubb van de Finse Nationale Coalitiepartij heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Finland gewonnen, meldt de publieke omroep YLE. Met 96 procent van de stemmen geteld staat de voormalige premier op 27,1 procent. De kandidaat van de Groene Partij, Pekka Haavisto, staat tweede met 25,7 procent, gevolgd door Jussi Halla-aho van de nationalistische partij De Finnen met 17 procent.

Omdat geen van de kandidaten 50 procent of meer van de stemmen heeft behaald, is op 11 februari een tweede stemronde tussen de twee koplopers uit de eerste ronde. Dat zijn dus Stubb en Haavisto, die tot vorig jaar minister van Buitenlandse Zaken was.

Buitenlandbeleid en defensie zijn belangrijke thema’s deze verkiezingen. Finland trad vorig jaar toe tot de NAVO. In december sloot het Noordse land de volledige grens met Rusland voor passagiersverkeer als reactie op een golf van migranten die probeerden vanuit Rusland het land binnen te komen.

ANP

