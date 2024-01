Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dijkgraaf roept scholen op te blijven onderwijzen over Holocaust

Het is noodzakelijk dat in het onderwijs actief aandacht is en blijft voor „de verschrikkingen van de Holocaust”, vindt demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij roept onderwijsbestuurders „dringend op om die belangrijke taak te blijven vervullen. Ook wanneer het moeilijk is.”

De bewindsman reageert daarmee op een besluit van de Hogeschool Utrecht (HU) om een reeks lezingen over de jodenvervolging en genocide door de nazi’s uit te stellen. Onder meer politici en het CIDI zijn verontwaardigd daarover.

Volgens Dijkgraaf is en blijft het „herdenken van, het vertellen en onderwijzen over de verschrikkingen van de Holocaust belangrijk. Daar is geen discussie over en staat volledig los van de spanningen die het conflict in het Midden-Oosten met zich meebrengt”, zo laat hij weten via zijn woordvoerder.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de hogeschool de lezingen heeft uitgesteld. Het zou gaan om de veiligheid van sprekers die niet zou kunnen worden gegarandeerd. Maar De Telegraaf haalde eerder een HU-woordvoerder aan die meldde dat er tijd nodig was om de aanval van Hamas op Israël in oktober „in een breder perspectief te plaatsen”.

ANP

Vorige Volgende

Reacties