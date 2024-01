Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

1250 mensen in Duitse protestantse kerk beschuldigd van misbruik: ‘Topje van de ijsberg’

Zeker 1259 mensen binnen de Protestantse Kerk in Duitsland (EKD) zijn de afgelopen decennia beschuldigd van seksueel wangedrag, blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport. Volgens de onafhankelijke onderzoekers zou het gaan om slechts „het topje van de ijsberg” en is de werkelijk omvang van het misbruik binnen de kerk vele malen groter.

Bisschop Kirsten Fehrs, de huidige voorzitter van de EKD, zegt „diep geschokt” te zijn door de bevindingen en heeft haar oprechte verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers. „Als instituut hebben we ons schuldig gemaakt aan talloze misdaden tegen talloze mensen”, aldus Fehrs. „Sinds ik mij met dit onderwerp bezighoud, ben ik oprecht geschokt door het verschrikkelijke geweld dat zoveel mensen in onze kerk is aangedaan.”

In het rapport wordt melding gemaakt van 2225 slachtoffers. De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van dossiers van regionale kerkverenigingen en de afdeling Diaconie van de EKD. Ze hadden geen toegang tot alle personeelsdossiers van predikanten en diakenen, maar hebben zich vooral op tuchtdossiers gebaseerd.

De EKD vertegenwoordigt ongeveer 19,2 miljoen protestantse christenen in Duitsland en is daarmee de op een na grootste religieuze organisatie van het land, na de katholieke kerk. Misbruikslachtoffers kunnen schadeclaims indienen bij de EKD en krijgen doorgaans bedragen tussen de 5000 en 50.000 euro uitgekeerd. Tot eind 2022 hebben zich 858 mensen daarvoor aangemeld. Naar verwachting gaan zich nog meer slachtoffers melden.

ANP

Vorige Volgende

Reacties