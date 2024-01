Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechtbank Hongkong beveelt liquidatie China Evergrande

Een rechtbank in Hongkong heeft maandag de liquidatie bevolen van vastgoedgigant China Evergrande Group. De Chinese vastgoedontwikkelaar, met meer dan 300 miljard dollar (ruim 276 miljard euro) aan schulden, is het niet gelukt om na maanden van vertraging een geschikt reorganisatieplan voor te leggen.

De beslissing zal effect hebben op de al kelderende Chinese vastgoedmarkt, die zich steeds dieper in een financiële crisis bevindt. Evergrande staat symbool voor deze crisis, vanaf het moment dat het in 2021 zijn schulden niet meer kon aflossen. Sindsdien bevindt de Chinese vastgoedmarkt zich in een neerwaartse spiraal en gevreesd wordt dat door deze liquidatie de problemen alleen nog maar zullen toenemen.

Zelfs met het bevel tot liquidatie zal de curator waarschijnlijk te maken krijgen met een lastig ontmantelingsproces. De meeste projecten van Evergrande worden namelijk beheerd door lokale Chinese bedrijfsonderdelen en het zal voor een curator uit Hongkong moeilijk zijn om daar controle over te krijgen. De bouwwerkzaamheden, de levering van woningen en andere activiteiten op het vasteland van China zullen waarschijnlijk doorgaan terwijl het proces zich ontvouwt.

Onaanvaardbaar risico

Het aandeel Evergrande kelderde na het nieuws over de ontmanteling van het bedrijf bijna 21 procent op de beurs in Hongkong voordat de handel in het aandeel werd stilgelegd. De beurswaarde van Evergrande, ooit het grootste bouwconcern van China, is daarmee gezakt naar omgerekend zo’n 254 miljoen euro. Ook de handel in het aandeel Evergrande New Energy Vehicle, een dochterbedrijf van Evergrande dat elektrische auto’s maakt, werd stilgelegd na een koersval van dik 18 procent.

De Chinese bouw- en vastgoedsector was ooit goed voor ongeveer een kwart van de economie van het land. Maar de Chinese president Xi Jinping vond een aantal jaar geleden dat de schulden van Evergrande en andere vastgoedbedrijven een onaanvaardbaar risico voor het Chinese financiële systeem waren. Vervolgens begonnen de autoriteiten met het aanscherpen van de regels voor de sector. Mede daardoor raakten de afgelopen jaren meer grote vastgoedbedrijven, zoals Country Garden, in de problemen door hun grote schuldenlast.

