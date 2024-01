Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media: Israël stelde vertrek Hamasleiders voor bij wapenstilstand

Israël heeft voorgesteld dat hoge leiders van Hamas Gaza zouden kunnen verlaten als onderdeel van een bredere wapenstilstandsovereenkomst. Dit hebben twee functionarissen die bekend zijn met de lopende internationale discussies verteld aan CNN, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender.

Hoewel het een veilige doorgang uit Gaza zou bieden aan hoge Hamasleiders die de aanval van 7 oktober planden, zou hun vertrek de greep van Hamas op Gaza kunnen verzwakken. Tegelijkertijd zou Israël wel gewoon achter belangrijke doelwitten in het buitenland aan kunnen blijven gaan, schrijft CNN verder.

De suggestie van Israël dat Hamasleiders Gaza zouden kunnen verlaten, is de afgelopen weken minstens twee keer besproken als onderdeel van bredere onderhandelingen over een staakt-het-vuren. Volgens de Amerikaanse nieuwszender is het onwaarschijnlijk dat Hamas zo’n voorstel zal aanvaarden.

Amerikaanse en internationale functionarissen die bekend zijn met de onderhandelingen hebben gezegd dat de recente betrokkenheid van Israël en Hamas bij de gesprekken bemoedigend is, maar dat een deal niet op handen is, aldus CNN.

ANP

