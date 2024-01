Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Guterres maant Iran en Pakistan tot kalmte na aanvallen

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties roept Iran en Pakistan op tot „maximale zelfbeheersing om verdere escalatie van de spanningen” te voorkomen. Zijn woordvoerder reageert daarmee op de aanvallen die de landen deze week op elkaars grondgebied hebben uitgevoerd.

„De secretaris-generaal benadrukt dat alle veiligheidskwesties tussen de twee landen met vreedzame middelen moeten worden aangepakt, door middel van overleg en samenwerking, overeenkomstig de principes van soevereiniteit, territoriale integriteit en goede banden tussen buren”, aldus de woordvoerder.

Kernmacht Pakistan viel donderdag opstandelingen aan in Iran. Volgens het staatspersbureau IRNA vielen daarbij zeker negen doden, onder wie vrouwen en kinderen. Twee dagen eerder had Iran naar eigen zeggen terroristen in Pakistan aangevallen. Ook daarbij zouden kinderen zijn omgekomen. Guterres is over de ontwikkelingen „diep bezorgd”.

ANP

