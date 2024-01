Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omstreden prediker niet welkom in Nederland, bevestigt Yeşilgöz

De omstreden prediker Mohamed Hoblos is niet welkom in Nederland, bevestigt justitieminister Dilan Yeşilgöz. Hij zou komend weekeinde een toespraak houden bij een evenement in de Jaarbeurs, maar zegde af omdat hem de toegang zou zijn ontzegd. Tot dusver was onduidelijk door wie.

„Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar voor mensen die extremistisch gedachtegoed uitdragen is in Nederland geen plaats”, zegt Yeşilgöz. Hoblos staat geregistreerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS), waarin Europese landen informatie over onder meer extremisten delen. „Daarom zal deze persoon de toegang tot Nederland worden ontzegd”, aldus de minister.

De mogelijke komst van Hoblos naar Nederland viel ook slecht in de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, BBB, VVD en CDA drongen aan op een inreisverbod voor de Australiër, die onder meer het geweld van de radicaal-islamitische Palestijnse beweging Hamas verheerlijkt en ook andere moslims oproept dat volmondig te steunen.

Geen podium

Ook burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht sprak zich donderdag uit tegen de komst van Hoblos. „Ik vind dat als iemand zulke extreme uitlatingen doet, hij dan in Utrecht geen podium moet krijgen”, liet zij weten. „In onze stad is altijd ruimte voor dialoog en meningsuiting, maar níét voor oproepen tot geweld en haatzaaien.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht lijkt het er vooralsnog op dat de prediker „niet gaat spreken” in de Jaarbeurs. „Mocht hij dat toch via een videoverbinding doen, kijken we dan weer met de verschillende partijen hoe we daarmee omgaan”, aldus de woordvoerder.

De organisator van het evenement, Dawah Groep, laat op hun Facebookpagina weten vrijdag meer informatie te delen over de invulling nu de prediker niet meer komt. Een woordvoerder van de Jaarbeurs zegt donderdagavond geen nieuwe informatie te hebben over het evenement.

ANP

Reacties