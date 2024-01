Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren Frankrijk zetten demonstraties voort na beloften regering

In Frankrijk blijven boeren demonstreren, ondanks toegezegde overheidssteun. Zaterdagochtend waren er nog steeds talloze snelwegen in het hele land geblokkeerd door demonstrerende boeren.

De vakbond van jonge boeren zegt zaterdagmiddag een aantal wegblokkades op te heffen. Vanaf de nacht van zondag op maandag wil de bond een „blokkade van Parijs” organiseren, zei de bestuurder Maxime Buizard zaterdag op nieuwszender BFMTV.

Na dagenlange protesten deed de Franse premier Gabriel Attal vrijdag vergaande beloften aan de agrarische sector. Zo ziet de Franse regering af van een verhoging van de belasting op de diesel voor landbouwbedrijven en beloofde Attal meer steun voor de boeren die worden getroffen door noodweer.

Volgens de boerenorganisaties zijn de toezeggingen niet toereikend. De grootste boerenorganisatie in het land, de Nationale Federatie van Bonden van Landbouwondernemers (FNSEA) zei dat er veel eisen zijn waarop de premier niet heeft gereageerd. De topman Arnaud Rousseau betreurt onder meer dat er niets bekend is gemaakt over de pensioenen van de boeren.

ANP

Reacties