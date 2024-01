Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderden Franse boeren blokkeren snelweg bij Straatsburg

Honderden Franse boeren hebben woensdagavond een snelweg richting Straatsburg geblokkeerd. Volgens lokale media staan er tussen de driehonderd en vierhonderd tractoren op de A35. De boeren bezetten woensdag ook snelwegen in de regio Drôme.

Volgens BFMTV is de snelweg bij Straatsburg normaal gesproken een erg drukke route. De boeren zouden nu van plan zijn om 24 uur lang op de weg te blijven staan. Ze hebben tenten, toiletten en grote barbecues meegenomen om de tijd door te komen.

De boeren zijn boos op de regering over de hoge kosten voor de landbouwsector. Ze willen dat de belasting omlaag gaat en dat de strenge milieuregels versoepeld worden.

In de Drôme zijn volgens de politie woensdag meer ongelukken gebeurd dan normaal en kwam een motorrijder om, die tegen een vrachtwagen botste. Het is niet duidelijk of dat ongeluk iets te maken had met de geblokkeerde snelwegen. Dinsdag reed een auto in op een wegversperring van de boeren en kwamen een boerin en haar dochter om het leven.

ANP

Reacties