Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis haakt af en steunt Trump

De Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis, die als de belangrijkste rivaal van Donald Trump werd gezien, heeft zondag zijn verkiezingscampagne gestaakt en heeft in een videoboodschap op X Trump aanbevolen.

DeSantis zakte al enige tijd in de peilingen. Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley wordt nu als Trumps grootste concurrent beschouwd om namens de Republikeinen de strijd aan te gaan om het Amerikaanse presidentschap.

„Ik kan onze supporters niet vragen om zich vrijwillig in te zetten voor onze campagne en geld te doneren, als we niet een helder pad naar de overwinning hebben”, zei de huidige gouverneur van Florida in zijn videoboodschap.

DeSantis’ terugtreden wordt in de VS gezien als een klap voor iemand die twee jaar geleden nog met een overweldigende meerderheid van stemmen als gouverneur werd herkozen. Maar DeSantis is pas 45 en geldschieters zien in hem een goede kandidaat voor de presidentsverkiezingen als Trump niet meer meedoet.

ANP

