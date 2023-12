Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas meldt 240 doden in Gaza sinds aflopen staakt-het-vuren

In de Gazastrook zijn 240 mensen om het leven gekomen sinds het aflopen van een tijdelijk staakt-het-vuren, meldt Hamas. De strijd lag tot vrijdag 06.00 uur lokale tijd een week stil. Het leger van Israël zegt sindsdien meer dan vierhonderd doelen in de Gazastrook te hebben aangevallen.

Hamas meldt ook dat ongeveer 650 mensen gewond zijn geraakt. De aanvallen vinden „overal in de Gazastrook” plaats. De Israëlische strijdkrachten zouden zich met name richten op Khan Younis, een stad in het zuiden van het dichtbevolkte kustgebied. „Daar zijn tientallen huizen vernietigd met hun bewoners erin.”

De op 7 oktober uitgebroken oorlog heeft volgens de autoriteiten in Gaza, waar Hamas heerst, zo’n 15.000 mensen het leven gekost. In Israël wordt melding gemaakt van ongeveer 1200 doden.

De wapenstilstand tussen Hamas en Israël duurde volgens de originele afspraken vier dagen, maar werd eerst met twee dagen en daarna op het allerlaatste moment nog met één dag verlengd. Hamas liet in deze gevechtsloze periode gijzelaars vrij in ruil voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen door Israël.

ANP

Reacties