Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Polen ontvangt eerste miljarden euro’s uit EU-coronaherstelfonds

De Poolse regering heeft een voorschot ontvangen van 5 miljard euro uit het EU-coronaherstelfonds. De Europese Commissie had 60 miljard euro uit dat fonds voor Polen geblokkeerd, omdat de vorige regering het rechtssysteem ondermijnde.

De pas aangetreden premier Donald Tusk meldt op X dat de eerste miljarden zijn overgemaakt. „Gedaan als beloofd”, aldus Tusk, verwijzend naar zijn verkiezingsbelofte om EU-tegoeden vrij te spelen. De relatie tussen Polen en de Europese Unie verslechterde jarenlang onder de conservatieve en nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van Mateusz Morawiecki.

Oud-premier Morawiecki bagatelliseert de vrijgave van de miljarden. Hij stelt dat het besluit om het voorschot over te maken al is genomen voordat Tusk halverwege december aantrad. De uitbetaling van het voorschot wordt in Brussel gezien als een teken van vertrouwen in Tusks pro-Europese regering, die de omstreden juridische hervormingen van de vorige regering wil terugdraaien.

ANP

Reacties