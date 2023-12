Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poetin onafhankelijke kandidaat bij verkiezingen, zeggen politici

De Russische president Vladimir Poetin wil bij de komende presidentsverkiezingen weer meedoen als onafhankelijke kandidaat, zeggen prominente politici tegen staatsmedia. Dat betekent dat hij niet wordt voorgedragen door een politieke partij.

De 71-jarige Poetin heeft al aangekondigd dat hij zich volgend jaar herkiesbaar stelt voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Poetin deed bij de vorige verkiezingen in 2018 ook al mee als onafhankelijke kandidaat. Hij krijgt wel steun vanuit gevestigde politieke partijen, zoals Verenigd Rusland.

Waarnemers zien Poetin als de gedoodverfde winnaar van de komende presidentsverkiezingen. Hij domineert de Russische politiek al ruim twee decennia en was afwisselend premier en president. Prominente tegenstanders als oppositieleider Aleksej Navalni zitten in de gevangenis of zijn naar het buitenland gevlucht.

Belangrijk

Toch worden de presidentsverkiezingen gezien als belangrijk voor Poetin. Het is de eerste keer dat Russen voor een staatshoofd kunnen stemmen sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Een hoge opkomst zou de positie van de Russische leider kunnen versterken.

De Russische leider moet als onafhankelijke kandidaat wel voldoende handtekeningen ophalen om in aanmerking te komen voor deelname aan de verkiezingen van komende maart. Dat wordt gezien als een formaliteit.

ANP

Vorige Volgende

Reacties