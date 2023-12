Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Liverpool koploper in Premier League na zege bij Burnley

Liverpool heeft in de Premier League de uitwedstrijd tegen het laag geklasseerde Burnley met 2-0 gewonnen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp kwam door een vroeg doelpunt van Darwin Núñez, na een assist van Cody Gakpo, op voorsprong en gooide het duel pas laat in het slot door een treffer van de ingevallen Diogo Jota. Liverpool staat door de zege voorlopig aan kop.

De score had veel hoger kunnen uitvallen, maar Burnley-doelman James Trafford onderscheidde zich met name in de eerste helft met enkele knappe reddingen. Gakpo maakte wel een goal, maar die werd geannuleerd wegens een overtreding van Núñez kort daarvoor. Mohamed Salah raakte de lat.

Tien minuten na rust werd opnieuw een doelpunt van Liverpool afgekeurd. Harvey Elliott schoot op aangeven van Ryan Gravenberch raak, maar Salah stond volgens de arbitrage hinderlijk buitenspel bij de inzet van Elliott. Bij een spaarzame aanval van Burnley kopte invaller Jóhann Berg Gudmundsson over.

Beslissing

In de slotfase ontsnapte een slordig Liverpool nog bij een inzet van Jacob Bruun Larsen, die de bal net naast zag gaan. Jota besliste vervolgens vlak voor tijd vanuit een moeilijke hoek de wedstrijd.

Arsenal komt donderdag in actie tegen West Ham United en neemt bij winst de koppositie weer over. Liverpool heeft momenteel 2 punten meer.

ANP

