Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overlast door sneeuw in onder meer Duitsland en Oostenrijk

Hevige sneeuwval zorgt in meerdere Europese landen voor overlast, onder meer in Duitsland en Oostenrijk. In Duitsland is veel sneeuw gevallen in het zuiden en zuidoosten, vooral München en omgeving worstelen met problemen als gevolg van de winterse weersomstandigheden.

Het vliegverkeer van en naar de luchthaven München is tot zeker zondag 06.00 uur opgeschort. Honderden vluchten gaan niet door en reizigers wordt opgeroepen niet naar de luchthaven te komen. De politie in de regio waar München onder valt, roept inwoners op binnen te blijven.

Het openbaar vervoer in en rondom de Beierse hoofdstad ligt praktisch stil. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat de overlast op het spoor de hele dag aanhoudt. Meerdere wegen zijn in dit deel van Duitsland onbegaanbaar door een dikke laag sneeuw of omgevallen bomen.

Lawinewaarschuwing

Ook Oostenrijk en Zwitserland ervaren overlast. Daar viel op sommige plekken in de nacht van vrijdag op zaterdag zo’n 50 centimeter sneeuw. In Oostenrijk geldt een hoge lawinewaarschuwing voor de westelijke deelstaten Tirol en Vorarlberg. In Zwitserland geldt de waarschuwing voor Graubünden in het oosten en Wallis in het zuiden.

In beide landen kampen net als Duitsland met problemen op wegen en op het spoor. De Oostenrijkse ANWB, ÖAMTC, meldt vooral verkeersproblemen ten noorden en oosten van de Alpen. Veel hoofdwegen zijn moeilijk begaanbaar en er zijn files en ongevallen, aldus ÖAMTC.

In het Verenigd Koninkrijk wordt gewaarschuwd voor mogelijke overlast. In delen van Engeland en Schotland geldt code geel voor sneeuw en gladheid. De luchthaven van Glasgow ging zaterdagochtend dicht omdat in de nacht veel sneeuw was gevallen, maar het vliegverkeer kon diezelfde ochtend weer worden hervat.

ANP

Vorige Volgende

Reacties