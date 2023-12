Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zware sneeuwval in Duitsland, in Nederland ook sneeuw op komst: wat is de verwachting?

Het zuiden van Duitsland heeft te kampen met zware sneeuwval. Het vliegverkeer op de luchthaven van München is daarom tijdelijk opgeschort. In Nederland hebben we ook sneeuw in het vooruitzicht.

Een woordvoerder van de luchthaven van München zegt dat de vluchten tot morgen 06.00 uur zijn opgeschort vanwege de winterse neerslag.

Noodgedwongen nacht doorbrengen in trein

De sneeuw zorgt ook voor grote verstoringen in het openbaar vervoer in de deelstaat Beieren, met name in en om München. Het treinverkeer van en naar het centraal station van München ligt praktisch stil. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat de overlast de hele dag aanhoudt. Ook ander openbaar vervoer ligt er stil. In München en Ulm moesten gestrande passagiers de nacht doorbrengen in treinen.

De politie in de regio waar München onder valt, roept inwoners op binnen te blijven. Meerdere wegen zijn onbegaanbaar door een dikke laag sneeuw of omgevallen bomen. Baden-Württemberg heeft hier ook last van. In die deelstaat ten westen van Beieren is in de afgelopen nacht tot wel 40 centimeter sneeuw gevallen.

⚽️ Gevolgen voor voetbalwedstrijd De hevige sneeuwval in het zuiden van Duitsland verhindert het doorgaan van het duel uit de Bundesliga tussen Bayern München en Union Berlin. Het verwarmde veld in de Allianz Arena is weliswaar bespeelbaar, maar met name de verkeersproblemen voor de toeschouwers die het duel willen bezoeken zijn te groot.

Sneeuw in Nederland

Nederland krijgt morgen te maken met sneeuw. In de loop van de middag en avond gaat het op meerdere plekken in het land lange tijd sneeuwen. Lokaal kan meer dan 5 centimeter sneeuw vallen, meldt Weeronline.

Morgen begint nog droog en regionaal mistig. In het begin van de middag kan in Zeeland de eerste neerslag vallen in de vorm van natte sneeuw. In de middag en avond trekt het neerslaggebied richting het noordoosten over het land. Op veel plekken kan het daardoor een tijd gaan sneeuwen.

Lokaal 5 centimeter mogelijk

Volgens Weeronline kan het vooral in de tweede helft van de middag en vroege avond veel sneeuwen. Op veel plaatsen kan een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter ontstaan en lokaal is 5 centimeter mogelijk. In Limburg valt waarschijnlijk het minst.

De kans op een wit landschap op maandagochtend is het grootst in Friesland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Mogelijk is er maandag ook weer sneeuw. De kans is daarop het grootst in het noordoosten en het kleinst in het zuidwesten.

