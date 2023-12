Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EU-landen eens over versoepeling staatsschuldregels

De EU-ministers van financiën hebben een politiek akkoord gesloten over nieuwe begrotingsregels. Eurolanden met een hoge staatsschuld, zoals Griekenland, Italië en België, krijgen meer tijd om hun schuld te verlagen. In ruil voor deze versoepeling moeten de nieuwe afspraken wel echt worden nageleefd. Dat was een eis van Nederland en Duitsland.

ANP

Vorige Volgende

Reacties