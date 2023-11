Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tienduizenden houden mars tegen antisemitisme in Parijs

Tienduizenden mensen lopen in een mars door de Franse hoofdstad Parijs om te protesteren tegen antisemitisme, dat volgens hen toeneemt in reactie op Israëls oorlog met Hamas in Gaza. De Parijse politie heeft 3000 agenten ingezet langs de route.

Ook vooraanstaande politici, onder wie premier Élisabeth Borne en de rechtse leider Marine Le Pen, namen deel aan het protest. President Emmanuel Macron was niet aanwezig, maar sprak zijn steun uit voor het protest en riep de burgers op om in opstand te komen tegen “de ondraaglijke heropleving van het ongebreidelde antisemitisme”.

Ook Jean-Luc Mélenchon, leider van de links-radicale partij LFI, liep niet mee. Hij zei vooraf op het platform X dat de mars een bijeenkomst zou zijn van “vrienden van onvoorwaardelijke steun voor het bloedbad” in de Gazastrook.

Frankrijk heeft de grootste Joodse bevolking van Europa. Er wonen naar schatting een half miljoen Joden in het land.

ANP

Reacties