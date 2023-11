Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oesters, wilde eend en tournedos: originele menukaart Titanic geveild voor 95.000 euro

Tournedos, oesters, lamsvlees en wilde eend. Dat stond er op het menu voor de passagiers van de RMS Titanic tijdens één van de laatste avonden aan boord. De originele menukaart, die door de ramp ietwat beschadigd raakte, maar nog in opvallend goede staat lijkt, werd gisteren tijdens een veiling in Engeland voor maar liefst 95.000 euro verkocht.

De menukaart, waarop gerechten met onder andere oesters en wilde eend voor passagiers uit de eerste klas beschreven worden, werd gevonden in een fotoalbum uit de jaren zestig. Het album was ooit van een Canadese historica, Len Stephenson.

Door de schipbreuk liep de menukaart waterschade op. Desondanks is het voorwerp in opvallend goede staat. Zo goed zelfs, dat een anonieme bieder er ruim 111 jaar na de ramp maar liefst 83.000 pond, zo’n 95.000 euro, voor over blijkt te hebben.



Niet het laatste avondmaal

Hoewel het menu tijdens één van de laatste avonden op de Titanic werd geserveerd, gaat het niet om het laatste avondmaal van de passagiers. De menukaart die gisteren geveild werd, dateert namelijk van 11 april 1912. Dat is drie dagen voor het ‘onzinkbare’ schip op 14 april 1912 tegen een ijsberg botste en toch zonk.

De RMS Titanic was onderweg van het Engelse Southhampton naar New York toen het schip in de nacht van 15 op 15 april 1912 tegen een ijsberg botste. Door de schade die het schip opliep zonk het naar de bodem van de Atlantische Ocean. 1522 opvarenden kwamen daarbij om het leven.

Ook andere ‘Titanic-stukken’ geveild

Naast de menukaart gingen er bij de veiling ook andere ‘Titanic-stukken’ onder hamer. Zo werd er een deken die door overlevenden werd gedragen op een reddingsboot, geveild voor 76.000 pond, meer dan 86.000 euro. En ook werd er een zakhorloge dat toebehoorde aan een Russische passagier die de ramp niet overleefde, verkocht.

