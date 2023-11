Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkiezingen groot thema bij klimaatmars

De aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zijn zondagmiddag een groot thema bij de klimaatmars. Opvallend vaak is op borden en spandoeken kritiek op het klimaatstandpunt van politieke partijen te lezen, of de oproep om groen te gaan stemmen.

Vooral NSC van Pieter Omtzigt komt vaak voorbij. “Wat is een Nieuw Sociaal Contract waard, als je land straks onder water staat?” en “Een stem op Omtzigt = middelvinger naar je kleinkind”, zo valt er onder meer te lezen.

Ook gaan de statements van de demonstranten over bestaanszekerheid, een groot thema bij de verkiezingen dit jaar. “Met rechts beleid voor de planeet geen bestaanszekerheid”, zo staat er bijvoorbeeld.

Groene partijen

Verder wordt er veel opgeroepen om op groene partijen te stemmen. “Stem eens AARDEg”, “Stem groen & sociaal op 22 november”, “Stem je voor het klimaat, of wacht je nog twee graden?” en “All I want for christmas is Frans”, zo wordt verwezen naar Frans Timmermans van GroenLinksPvdA.

Aan het eind van de mars is op het Museumplein een programma waar politici zelf aan het woord komen, zoals Frans Timmermans (Groenlinks/PvdA), Rob Jetten (D66), Esther Ouwehand (PvdD), Laurens Dassen (Volt), Lilian Marijnissen (SP) en Edson Olf (BIJ1) en Gerard van Hooft (50Plus).

