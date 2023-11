Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël en Hamas nog oneens over nieuwe Hamas-lijst met gijzelaars

Israël en Hamas hebben nog geen overeenstemming bereikt over de lijst van gijzelaars die in de volgende ronde moeten worden vrijgelaten, melden Israëlische media. Het meningsverschil zou draaien om de samenstelling van de door Hamas verstrekte lijst, die op aandringen van Israël ook vrouwen en kinderen zou moeten bevatten.

De deadline voor het overdragen van de lijst is morgenochtend 07.00 uur lokale tijd. Het oorlogskabinet van de Israëlische regering moet voor die tijd beslissen of het staakt-het-vuren in de Gazastrook wordt stopgezet.

Volgens de Israëlische nationale publieke omroep Kan wil het oorlogskabinet „vóór 07.00 uur” (lokale tijd) van Hamas een „verbeterde lijst” ontvangen van Israëlische gevangenen die vervolgens zullen worden vrijgelaten. Kan citeerde een Israëlische bron: „Als de huidige lijst om zeven uur ‘s ochtends niet veranderd is, hervatten we de gevechten.”

ANP

