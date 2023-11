Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax na nederlaag bij Marseille uitgeschakeld in Europa League

Ajax is na de nederlaag in Marseille definitief uitgeschakeld in de Europa League. De Amsterdammers van coach John van ‘t Schip verloren met 4-3 bij Olympique Marseille. Ajax kan wel nog derde worden en zich plaatsen voor de tussenronde in de Conference League.

Ajax kwam in de eerste helft twee keer terug van een achterstand door twee treffers van Brian Brobbey. De Fransen waren op voorsprong gekomen door een benutte strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang en een kopbal van Chancel Mbemba. Aubameyang zorgde met een fraaie omhaal in de tweede helft voor de derde Franse treffer. Invaller Chuba Akpom maakte nog gelijk, maar een tweede strafschop van Aubameyang zorgde voor de 4-3.

Ajax staat na vijf wedstrijden laatste in groep B met 2 punten. Dat zijn er 2 minder dan AEK Athene. De Amsterdammers sluiten op 14 december de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen AEK Athene. Brighton & Hove Albion dat eerder donderdag met 1-0 won van AEK staat op 10 punten. Olympique Marseille gaat aan de leiding met 11 punten. Brighton en Olympique gaan door in de Europa League.

Van ‘t Schip had een basisplaats voor de herstelde Brobbey in Marseille. Daardoor begon zijn vervanger tegen Vitesse, Chuba Akpom op de bank. Na balverlies van Steven Bergwijn vroeg in de eerste helft schakelde Marseille snel om. Een licht duwtje van Jorrel Hato in de rug van Ismaïla Sarr werd door scheidsrechter Simone Sozza bestraft met een strafschop. Aubameyang faalde niet. In een snelle tegenaanval zette Brobbey een combinatie op met Berghuis en rondde zelf af in de korte hoek.

Uit een gemakkelijk weggegeven corner kwam Marseille opnieuw op voorsprong. Mbemba kopte hard binnen. Maar weer hield Brobbey Ajax in de wedstrijd. Hij kreeg de bal toegespeeld door Berghuis, draaide goed weg en schoot raak.

Ook in de tweede helft gaven de Amsterdammers ruimte weg. Amine Harit liep goed door naar de achterlijn en legde de bal terug. Aubameyang timede zijn omhaal perfect voor zijn tweede treffer. Het werd voor Ajax nog pijnlijker toen Steven Berghuis halverwege de tweede helft na ingrijpen van de VAR rood kreeg voor een onbesuisde tackle op Joaquín Correa. Invaller Akpom kopte Ajax op aangeven van Kristian Hlynsson nog naar 3-3, maar door een knullige actie van doelman Diant Ramaj kon Aubameyang nogmaals scoren vanaf 11 meter.

Ajax kan door het verlies van AEK Athene tegen Brighton nog strijden om de derde plaats in de groep.

