Finland sluit meeste grensovergangen met Rusland, één blijft open

Finland gaat vrijwel alle grensovergangen met Rusland sluiten. Slechts eentje in Lapland blijft open, aldus de regering. De maatregel gaat vrijdag om middernacht in en komt na een toename van illegale migratie vanuit Rusland.

Helsinki besloot onlangs al vier van de negen grensovergangen te sluiten om de komst van migranten in te dammen. Nu blijft alleen nog de grensovergang bij Raja-Jooseppi, in het noorden van Finland, open. De Finse premier Petteri Orpo zegt dat de situatie aan de grens in de gaten wordt gehouden en indien nodig meer maatregelen volgen. Finland en Rusland delen een grens van ruim 1300 kilometer.

Rusland wordt door Finland ervan beschuldigd als wraak immigranten uit derde landen naar de Finse grens te sturen. Finland trad dit voorjaar tot ongenoegen van Moskou toe tot de NAVO, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Het Kremlin ontkent dat het verantwoordelijk is voor de migrantenstroom en beschuldigt de regering in Helsinki van een anti-Russische houding.

