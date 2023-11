Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EU wil Israëlische terughoudendheid en medische evacuaties in Gaza

De buitenlandchef van de Europese Unie heeft zondag opgeroepen tot “onmiddellijke gevechtspauzes” in de Gazastrook om de evacuatie van ziekenhuispatiënten die dringende medische zorg nodig hebben mogelijk te maken. Josep Borrell zei dat de EU zich ernstig zorgen maakt over de humanitaire crisis in Gaza.

“Deze vijandelijkheden hebben ernstige gevolgen voor ziekenhuizen en eisen een gruwelijke tol van burgers en medisch personeel”, aldus Borrell in een verklaring. “Ziekenhuizen moeten onmiddellijk worden voorzien van dringende medische benodigdheden en patiënten die dringende medische zorg nodig hebben, moeten veilig worden geëvacueerd.” Hij voegde eraan toe dat die evacuaties zowel over land als over zee mogelijk moeten worden gemaakt. De EU werkt aan een maritieme hulproute vanuit Cyprus.

Borrell richtte zich in zijn verklaring ook direct tot Israël. “Wij dringen er bij Israël op aan maximale terughoudendheid te betrachten om de bescherming van burgers te waarborgen.”

ANP

