Oproep Frans Timmermans krijgt nul op rekest: Partij voor de Dieren en SP hebben geen trek in ‘verenigd links’

Frans Timmermans zei gisteravond tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne dat hij hoopt dat SP en Partij voor de Dieren zich aansluiten bij ‘verenigd links’. Maar de partijen in kwestie voelen daar niets voor, zo blijkt vandaag.

De kersverse lijsttrekker zei dat hij graag wil regeren, maar hij is huiverig om weer in een coalitie te stappen met de VVD. Timmermans is bang dat de liberale partij over ‘verenigd links’ heenwalst. Liever werkt hij met linkse partijen samen. Hij noemde daarbij specifiek de Partij voor de Dieren en de SP. Hij geeft toe dat er verschillen zijn, maar hij denkt dat die „verbleken als je ze vergelijkt met de verschillen met rechts”.

PvdD en SP geven geen gehoor aan oproep Frans Timmermans

Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) zei vandaag tegen NPO Radio 1 dat het hem niet handig lijkt om alles op één hoop te gooien. „Ik denk dat het goed is dat er in Nederland nog iets te kiezen valt op progressief gebied.”

Koffeman vreest dat thema’s die zijn partij belangrijk vindt zouden ondersneeuwen. „Wij zijn opgericht als progressieve partij omdat we zagen dat andere partijen, ook met name de linkse partijen, onvoldoende aandacht hadden voor dieren, natuur en milieu.”

Ook SP lijkt geen oren te hebben in de samenwerking. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de lijsttrekker Lilian Marijnissen eerder zei dat de verschillen te groot zijn. De oproep van Timmermans heeft haar niet van gedachten doen veranderen.

Peter Kanne, onderzoeker bij I&O Research, denkt dat een samenwerking tussen GroenLinks/PvdA en andere linkse partijen (SP, PvdD en D66) ook niet meer zetels op zal leveren. Dat zei hij tegen NPO Radio 1. Hij wijst op een onderzoek uit 2019. De verschillen zijn volgens hem te groot. „SP is voor GroenLinks-kiezers te conservatief. Kijk naar standpunten over Europa of migratie. D66 daarentegen is voor veel PvdA-kiezers weer te kosmopolitisch.”