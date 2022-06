Oslo herdenkt slachtoffers schietpartij gayclub: ‘Schudt hele samenleving door elkaar’

Oslo is in diepe rouw na de schietpartij bij een gaynachtclub afgelopen vrijdagnacht. Vandaag worden de slachtoffers herdacht tijdens een herdenkingsdienst in de kathedraal van de Noorse hoofdstad. „Degenen onder ons die queer zijn, moeten nu solidariteit en steun krijgen van alle anderen.”

Het had de start moeten zijn van het feestelijke Gay Pride-festival, maar in plaats daarvan eindigde de nacht vrijdag in een drama. Bij de schietpartij kwamen twee mensen om het leven en vielen er 21 gewonden. Vandaag worden deze slachtoffers herdacht.

Onder meer de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit wonen de herdenkingsdienst vandaag bij. Ook premier Jonas Gahr Støre is aanwezig, meldt de Noorse omroep NRK. „Dit schudt onze hele samenleving door elkaar”, zei een vertegenwoordiger van de kerk. „Degenen onder ons die queer zijn, moeten nu solidariteit en steun krijgen van alle anderen.”

After an attack on a gay bar in Oslo last night, Pride was officially cancelled but people spontaneously gathered and marched to the bar to leave flowers. Seeing people crying, cheering and being courageous to go to the streets is the most beautiful thing I witnessed. ❤️ pic.twitter.com/RSGAqOidJe

— m 🏳️‍🌈 (@formulamaja) June 25, 2022