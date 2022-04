Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe producten als wijn en koffie Adele een gezonder leven schonken

Sinds zangeres Adele flink wat kilo’s kwijtraakte, staat afvallen met het Sirtfood-dieet in de spotlights. En dat snappen we zeker, want de zangeres viel hier naar verluidt maar liefst 20 kilo mee af.

Adele liet in een interview met Vogue weten dat ze niet zonder kipnuggets met een Big Mac en frietjes van McDonald’s kan, zélfs tijdens het afvallen. „Ik heb dat gewoon nodig, anders houd ik het afvallen niet vol”, vertelde ze. Toch is de zangeres de afgelopen jaren behoorlijk wat slanker geworden. Een hele prestatie, die volgens de roddelpers geheel aan het Sirtfood-dieet te danken is.

Het Sirtfood-dieet

De ‘sirt’ staat voor het stofje sirtuïne. Voeding waar deze stof in zit, zou volgens de methode vetverbranding stimuleren. Ook zou dit stofje zorgen voor meer spiergroei én goed zijn voor je gezondheid. Een wondermiddeltje, zo lijkt het. De Britse bedenkers van het dieet en schrijvers van het boek ‘The Sirtfood Diet’, Aidan Goggins en Glen Matten zijn daar in elk geval van overtuigd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan moet het beste nieuws nog komen: producten als rode wijn, cacao en koffie zitten vol sirtuïne. Deze producten mag je dus gerust eten tijdens het afvallen.

Keuze te over voor Adele

Het Sirtfood-dieet bestaat uit twee verschillende fases. In de eerste fase doe je een soort strenge detox. Je eet een week lang hooguit twee caloriearme maaltijden per dag, en je drinkt hierbij sappen gemaakt van sirtfoods. Welke voedingsmiddelen dat zijn, lees je in het kader hieronder.

🍋 Deze producten mag je eten tijdens het sirtfood dieet Groene thee, pure chocolade, aardbeien, appels, uien, olijfolie (extra vierge), sojasaus, citrusvruchten, walnoten, chilipepers, rucola, koffie, kurkuma, peterselie, citrusvruchten, kurkuma, kappertjes, bosbessen, boerenkool, roodlof, rode wijn. Deze producten at Adele misschien al op dagelijkse basis, maar bij het Sirtfood-dieet gaat het om de hoeveelheid. Om het gewenste effect te bereiken, heb je behoorlijk wat van deze voedingsmiddelen nodig.

Daarna volgt de zogeheten ‘onderhoudsfase’. Twee weken lang eet je drie gezonde maaltijden per dag, met als tussendoortje één sirtfood-sapje en één sirtfood-tussendoortje (zoals een stukje pure chocolade). Volgens het boek zou je na deze periode minimaal 3 kilo kwijt moeten zijn. Of dat komt door de sirtfoods of het weinige aantal calorieën dat je met dit dieet binnenkrijgt, dat is nog maar de vraag.

Deze twee fases kun je blijven afwisselen tot je jouw streefgewicht bereikt hebt. Beviel de halve sapjeskuur van fase 1 niet, dan kun je er ook voor kiezen om in fase 2 te blijven hangen. Fase 2 zou namelijk toegepast kunnen worden als ‘nieuwe levensstijl’ in plaats van dieet.

Is afvallen met op deze manier vol te houden?

Waar het dieet zeker zijn vruchten afwerpt (kijk maar naar Adele), zijn er ook tegengeluiden op het internet te vinden. Zo zouden de Sirtfood-gerechten in het boek moeilijk zijn, zouden de sapjes niet lekker zijn en vonden mensen het lastig vol te houden. En we geven toe: het klinkt niet als het makkelijkste dieet. Dan klinkt het Groene Mediterrane dieet of dit ‘nordic’ dieet een stuk aangenamer.

Krijg je het maar benauwd van al die diëten? Een van de beste manieren voor blijvend gewichtsverlies is een verandering in levensstijl. Een beetje meer bewegen, een beetje minder eten. Of pas deze 3 simpele (voedings)tips toe, die volgens de wetenschap helpen tegen overgewicht.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.