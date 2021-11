Vanaf vandaag kun je weer naar Amerika reizen: quarantaine niet nodig

Vanaf vandaag kun je weer naar Amerika vliegen, zonder daar in quarantaine te hoeven. Wel heb je twee prikken tegen het coronavirus nodig en moet je ondanks je vaccinatie een negatieve test kunnen aantonen bij aankomst in de Verenigde Staten.

Na een inreisverbod van 1,5 jaar opende Amerika de grenzen voor gevaccineerden uit 33 landen, waaronder Nederland. Onder meer in Europa en Mexico is een reizigersstroom op gang gekomen van mensen die tijdens de meer dan zeshonderd dagen van reisbeperkingen geen zaken konden afhandelen in de VS, er geen vrienden of familie konden bezoeken en er geen vakantie konden doorbrengen.

Als gevolg van de pandemie sloten de VS hun grenzen, behalve voor reizigers voor wie het bezoek noodzakelijk zou zijn. Het internationale vrachtverkeer bleef ook doorlopen.

Drukte op de vliegvelden in Amerika

Luchtvaartmaatschappijen hebben nu hun handen vol aan reizigers. United Airlines verwacht deze maandag 30.000 mensen naar de VS te vliegen en dat is slechts één van de vele luchtvaartmaatschappijen. Lufthansa voorziet voorlopig 160 vluchten per week tussen Duitsland en de VS. Dat is een enorm verschil met de connecties tijdens de coronabeperkingen. De hele zomer waren er slechts dertig vluchten van Lufthansa en die waren uitsluitend bestemd voor Amerikaanse staatsburgers, diplomaten en mensen die speciale toestemming hadden gekregen om naar de VS te vliegen.

Heb jij plannen om naar de Verenigde Staten te vliegen? Wij sommen de regels voor je op:

Bij aankomst in de VS moet je een vaccinatiebewijs laten zien. Je prikken moeten minimaal 14 dagen voor je aankomst gezet zijn en de VS moet je vaccin goedkeuren. Pfizer, Moderna, Janssen en AstraZeneca voldoen.

Volledig gevaccineerd? Helaas is dat niet genoeg, je zult ook maximaal 3 dagen voor vertrek een PCR-test of antigeentest moeten afnemen en dat resultaat moet natuurlijk negatief zijn. Hiermee wil de VS een dubbele check doen, zodat er geen coronagevallen doorheen kunnen slippen.

Als je een herstelbewijs hebt, kun je deze ook laten zien om naar Amerika te reizen. Je zult dan alsnog wel één extra prik moeten halen, zodat je genoeg antistoffen in je lijf hebt om veilig te kunnen reizen. Je positieve coronatest moet je als bewijs laten zien. Dit bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 90 dagen, dus check dit goed voordat je een reis gaat plannen. Ook heb je een brief nodig van een zorgverlener met toestemming om te reizen.

Op de vaccinatieplicht gelden een aantal uitzonderingen. Kinderen of mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden, mogen toch vliegen, mits ze 24 uur voor vertrek een negatief testresultaat kunnen laten zien. Iedereen boven de twee jaar moet op het coronavirus getest worden.