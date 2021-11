De Jonge: ‘Coronamaatregelen zullen ook na februari nog nodig zijn’

Wie dacht dat we binnenkort wel van de coronamaatregelen af zouden zijn, komt van een koude kermis thuis. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge moet de tijdelijke coronawet namelijk verlengd worden. Tot juni komend jaar.

De coronawet is een tijdelijke wet die de coronamaatregelen mogelijk maakt. Normaal zouden die regels namelijk niet doorgevoerd mogen worden, maar dankzij die wet wel. De wet is al voor de derde keer verlengd, en loopt nu eigenlijk in december af.

Het kabinet wil de huidige coronamaatregelen mogelijk zelfs verscherpen, bleek vandaag. Er staan deze week namelijk heel wat corona-overleggen gepland, waarin het kabinet knopen wil doorhakken. Donderdag horen we of Rutte en De Jonge vrijdagavond weer een persconferentie geven.

Verlenging coronawet tot juni

De Jonge vindt een verlenging tot juni „reëel”. „We zullen niet in februari klaar zijn, waarschijnlijk, met de crisis en het nemen van maatregelen.”

Elke drie maanden moet de Tweede Kamer instemmen met een verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vandaag sprak de Kamer over de derde verlenging, die dus loopt tot december. Volgens De Jonge zullen ook een vierde en vijfde verlenging nodig zijn.

Coronamaatregelen mogelijk naar niet-tijdelijke wet

Steeds de wet verlengen kost ook tijd en moeite. Daarom vragen verschillende Kamerleden zich af of de coronamaatregelen niet beter ondergebracht kunnen worden in een andere wetgeving, die niet tijdelijk is. Als het aan CDA en ChristenUnie ligt, wordt gekeken of bepaalde elementen niet beter in de Wet publieke gezondheid opgenomen kunnen worden. GroenLinks wees erop dat de tijdelijke wet ook lastiger te controleren is door de Kamer. De Jonge was het daarmee niet eens.

Als de Kamer de coronaregels liever niet meer regelt via de tijdelijke wet, kan dat volgens De Jonge. Hij wees er wel op dat op de langere termijn gekeken zal moeten worden naar het hele Nederlandse systeem om met pandemieën om te gaan. Dat zal volgens hem veel meer tijd gaan kosten. Hij wil daarin ook onder meer de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en eventueel de parlementaire enquête naar de coronacrisis meenemen.

Voor de derde verlenging van de coronawet is een meerderheid in de Tweede Kamer.