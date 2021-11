Duitse neparts zet honderden vaccinaties, Belgische dokter fraudeert met vaccinatiebewijzen

Dat er volop wordt gesjoemeld omtrent vaccins, blijkt maar weer uit verhalen uit onze buurlanden. Waar in Duitsland een neparts honderden prikken zette, deelde een dokter uit België duizenden valse vaccinatiebewijzen uit.

Een Duitse theoloog wordt vervolgd door Justitie voor fraude en het in gevaar brengen van anderen. De verdachte was actief in twee vaccinatiecentra in de regio München, waar hij met een vervalste vergunning hielp met het inenten van mensen, met een vaccin tegen corona.

Duitse neparts geeft honderden mensen vaccin

Dat deed hij eind vorig jaar en begin dit jaar in de vaccinatiecentra. Daarnaast was hij actief in bejaardenhuizen en verpleeghuizen. De man, die dus niet bevoegd was en geen arts is, prikte in totaal 306 mensen. Nog eens 1144 vaccinaties werden door medisch personeel gezet op zijn bevel.

Er zijn geen aanwijzingen dat het mensen schade heeft toegebracht, maar toch vindt Justitie dat hij de gevaccineerden ermee in gevaar bracht. Hij wordt aangeklaagd voor onder meer het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, schending van medische regels, vervalsing van documenten en fraude.

Belgische arts fraudeert met vaccinatiebewijzen

Ook in België werd gefraudeerd door een arts, wel een echte, maar dan omtrent vaccinatiebewijzen. De dokter wordt ervan verdacht zo’n 2000 valse vaccinatiebewijzen te hebben verstrekt. De man liep tegen de lamp toen de toezichthouder het niet vertrouwde dat de arts melding maakte van vaccinaties „in alle uithoeken van Wallonië en mogelijk ook daarbuiten”.

Dat stelt Christie Morreale, de zorgminister van Wallonië. Ook werden de zogenaamde prikken op abnormale tijden gezet. Morreale spreekt van een „vertrouwensbreuk met betrekking tot gevaccineerde mensen en tot alle artsen die in vaccinatiecentra werken. Dit is onverantwoord gedrag dat het leven van mensen in gevaar brengt”, zegt de minister tegen LN24.

Naast de arts worden ook zijn klanten mogelijk vervolgd. Hun coronapas is ongeldig verklaard en ze krijgen een uitnodiging om zich alsnog te laten inenten tegen het coronavirus.