Trump-aanhangster: ‘Mondkapjes zijn hetzelfde als de Jodenster’

Een republikeins congreslid en tevens een aanhanger van oud-president Donald Trump heeft in de Verenigde Staten voor veel ophef gezorgd. Marjorie Taylor Greene vergeleek het verplicht dragen van een mondkapje namelijk met het dragen van een Jodenster tijdens de Tweede Wereldoorlog.

„Weet je, we kunnen terugkijken op een tijd in de geschiedenis waarin mensen werd verteld dat ze een gouden ster moesten dragen. Ze werden beslist als tweederangsburgers behandeld, zo erg zelfs dat ze op treinen werden gezet en naar gaskamers in nazi-Duitsland werden gebracht”, zei de Trumpaanhangster op het conservatieve nieuwskanaal Real America’s Voice.

Afgelopen weekend verdedigde Greene haar uitspraken. „Ik heb niets verkeerds gezegd”, zei ze tegen omroep 12 News. „Ik denk dat iedere verstandige Joodse persoon een hekel had aan wat er in nazi-Duitsland gebeurde. En dat iedere verstandige Joodse persoon het niet leuk vindt wat er gebeurt met de aanmatigende maskerplicht.”

Mondkapje vergeleken met Jodenster

Het Amerikaans-Joodse congres wil nu excuses van Greene. „Je kunt gezondheidsgerelateerde beperkingen nooit vergelijken met gele sterren, gaskamers en andere nazi-wreedheden.”

En ook van zowel Democraten als Republikeinen kon de Trump-aanhanger op kritiek rekenen. „Dit is boosaardige waanzin”, schreef de Republikeinse congreslid en Trump-criticus Liz Cheney op Twitter. Democratisch congreslid Jim McGovern noemde het „meer dan verontrustend” dat Greene de systematische moord op zes miljoen Joden vergeleek met het dragen van een mondmasker. Hij eiste haar aftreden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rep. Greene’s anti-Semitic language comparing the systematic murder of 6 million Jews during the Holocaust to wearing a mask is beyond disturbing. She is a deeply troubled person who needs to apologize & resign. @GOPLeader needs to address her antisemitism.https://t.co/gAqrlL3bmL — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) May 22, 2021

Greene staat bekend om de complottheorieën die zij geregeld verspreidt. Toen Trump keer na keer herhaalde dat hij de afgelopen verkiezingen had gewonnen, deed zij met hem mee. In 2018 en 2019 zou ze steun hebben betuigd aan oproepen om kopstukken van de Democratische partij te laten executeren of daar zelf toe hebben opgeroepen.

Gele sticker van IKEA

Ook in ons land werd een coronaregel afgelopen tijd vergeleken met een Jodenster. Dat was geen landelijke regel, maar het beleid van een IKEA-vestiging in Delft. Klanten die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, kregen daar een gele sticker. Zo zou het voor iedereen duidelijk zijn waarom diegene geen mondkapje ophad, wat vervelende situaties zou moeten voorkomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

IKEA in Nederland, waar je een gele ster euh mondkapje stikker op je jas moet plakken als je geen mondkapje wil/kan dragen pic.twitter.com/JISXb73KLe — 🇸🇪 (@bloemen_meis) May 9, 2021

Maar juist door die gele stickers ontstond er een vervelende situatie. Op social media was veel ophef. Tegen Metro vertelde IKEA dat ze het voorval betreurden, en dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te kwetsen. Ook boden ze hun excuses aan, en stopte de betreffende vestiging meteen met de stickers. Het was ook alleen de vestiging in Delft waar mensen zonder mondkapje een sticker kregen.