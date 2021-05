Gewapend persoon probeert hoofdkwartier CIA binnen te dringen in VS

Een gewapend persoon heeft maandag aan het begin van de avond (lokale tijd) geprobeerd om het hoofdkwartier van de CIA in de Verenigde Staten binnen te komen. De onbekende man of vrouw stond enkele uren bij de toegangspoort, maar mocht niet voorbij de eerste poort rijden. Agenten van de FBI schoten de verdachte uiteindelijk neer.

Volgens de FBI kwam de persoon uiteindelijk met een wapen uit het voertuig. CNN meldt dat de verdachte aan het einde van de ochtend al naar de poorten van het hoofdkwartier was gekomen. De persoon zou daarbij gesuggereerd hebben dat er een bom in het voertuig lag.

Agenten grijpen na enkele uren in

Na een impasse van enkele uren, besloten agenten rond 18.00 uur in te grijpen en schoten de verdachte neer. „De persoon is gewond geraakt en is voor medische hulp naar een ziekenhuis afgevoerd”, staat er in een verklaring van de FBI. Volgens de Britse krant The Guardian gaat het om een man.

Beveiliging bij CIA flink opgevoerd

De beveiliging is de afgelopen jaren flink opgevoerd bij het hoofdkantoor van de CIA in Langley in de staat Virginia, die vlakbij een drukke weg staat. In 1993 schoot een Pakistaanse man, Mir Aimal Kansi, twee medewerkers van de CIA dood en verwondde drie anderen terwijl ze in hun auto zaten te wachten bij een stoplicht om het terrein op te rijden.

Kansi ontsnapte naar Pakistan en werd pas vier jaar later gevonden en gearresteerd. Hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij werd veroordeeld voor moord en de doodstraf kreeg opgelegd. Hij werd in 2002 geëxecuteerd.