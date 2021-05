Beer en twee jongen ’uit voorzorg’ doodgeschoten na vondst overleden vrouw

Een 39-jarige vrouw is vrijdag in het Amerikaanse plaatsje Durango in de staat Colorado vermoedelijk aangevallen door een beer en overleden. De beer en haar twee jongen zijn na de vermoedelijke aanval ‘uit voorzorg’ doodgeschoten.

Of de vrouw daadwerkelijk overleed door een aanval van de beer, moet nog blijken. Komende week zal een autopsie moeten uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak van de vrouw was.

Vrouw liet haar honden uit

De vriend van de vrouw verklaarde tegenover de politie dat ze haar honden was gaan uitlaten. Ze hadden aan het eind van de ochtend nog contact met elkaar.

Toen haar vriend rond 20.30 uur thuis kwam waren de honden er wel, maar zijn vriendin niet. De man besloot haar te gaan zoeken en trof haar levenloze lichaam een uur later aan op een pad in de buurt waar ze vaker met de honden wandelde.

Zowel de politie als Colorado Parks and Wildlife-medewerkers kwamen ter plaatse. Volgens de politie was het lichaam van de vrouw voor een deel aangevreten door een beer en de plek waar ze was aangevallen bezaaid met plukken berenvacht en uitwerpselen.

Beer uit voorzorg afgeschoten

Met behulp van zoekhonden wisten de politie en de Wildlife-medewerkers het dier op te sporen. De beer, die zo’n tien jaar oud was, en haar twee jongen werden uit voorzorg doodgeschoten. Wel worden de lichamen nog onderzocht. „Ons beleid is om de beren af te schieten na een aanval op mensen. Onze nummer één taak is altijd om de menselijke gezondheid en veiligheid in gedachten te houden”, liet een woordvoerder van de regio aan The Durango Herald weten.

In de staat Colorado leven veel beren. Ze zijn het meest actief in de lente. Zo werden er in maart en april meerdere meldingen door inwoners van de regio gemaakt die een beer hadden gezien. Op 23 maart maakte een inwoner van Durango melding van een beer die bij afvalbakken rondsnuffelde.