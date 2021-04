Premierswissel in Slowakije na Spoetnik-debacle

In Slowakije is de voormalig minister van Financiën, Eduard Heger, geïnstalleerd als premier. Hij wisselt van positie met zijn partijleider Igor Matkovic, nadat hij was genoodzaakt af te treden na de inkoop van Spoetnik-vaccins.

Heger werd vandaag beëdigd als de nieuwe premier. Hij ruilt van post met zijn populistischere partijgenoot Igor Matovic. President van Slowakije, Zuzana Caputova ging akkoord met de aangekondigde ruil nadat Matovic afgelopen week al zijn ontslag had aangeboden. De vier coalitiepartijen hadden ook al hun goedkeuring gegeven.



Today I accepted the resignation of @i_matovic and tasked Eduard Heger to form a new government. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) March 30, 2021

Heger over premierschap

Afgelopen zondag gaf Matkovic al aan open te staan voor een ruiloplossing. Als voorwaarde voor zijn opstappen eiste hij alleen een plek in het nieuwe kabinet. Zijn nieuwe post is dus op het Slowaakse ministerie van Financiën. Zijn opvolger Heger reageerde optimistisch op zijn toekomstig premierschap. „Mensen verwachten actie en resultaten van ons”, zei Heger na zijn beëdiging. „We hebben veel te doen.”

De Slowaakse coalitie bevond zich in een impasse nadat Matkovic toestemming gaf voor de aanschaf van een lading Spoetnik-vaccins uit Rusland. Dit werd gedaan ondanks dat dit vaccin nog niet is goedgekeurd door het Europese medicijnagentschap EMA. De coalitiepartners werden in dit hele proces niet geraadpleegd en eisten daarop het opstappen van Matkovic.

Vaccinaties in Slowakije

Matkovic leidde Slowakije het afgelopen jaar door de coronacrisis als premier. Hij deed dit al met enige turbulentie. Zo werd in november al een groot experiment met massaal testen georganiseerd. Qua vaccinaties presteert Slowakije boven verwachting. Zo’n 13% van de bevolking heeft inmiddels minimaal één vaccin gekregen. Ter vergelijking, Nederland zit rond de 10%. Desondanks beleefde Slowakije een golf aan doden in maart.

Met de 44-jarige Heger als premier hoopt Slowakije een rustigere periode tegemoet te gaan. Heger staat bekend als een rustige en gematigde politicus. In zijn nieuwe kabinet zitten vrijwel dezelfde ministers als in het vorige.