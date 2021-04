Trends met bier dit voorjaar: alcholvrij, blikjes en ‘hop is hip’

Bier is nog altijd de meest gedronken alcoholische drank ter wereld. Ook dit voorjaar laven we ons vast aan het gerstenat, al gaat dat even niet in gezellige grote groepen. Wat zijn de rends deze lente?

Bierista.nl heeft duizenden liefhebbers in haar community. De online opleider heeft hen geraadpleegd om tot zes trends met bier dit voorjaar te komen. Je krijgt er vast dorst van…

Trend 1: Alcoholvrij

Bieren zonder alcohol en ook met minder alcohol worden steeds populairder. „Alcoholvrij bier is de laatste jaren het hardst gegroeid van alle soorten. En die trend zet zich onverminderd door. De keus wordt steeds groter en ook de smaak van alcoholvrij is vaak zo goed, dat het nauwelijks te onderscheiden is van alcoholhoudend bier”, aldus Alain Schepers van Bierista.

Trend 2: Meer momenten

In het verlengde van de stijging van de consumptie van alcoholvrije pils, zie je ook het aantal biermomenten stijgen. „In tegenstelling tot een paar jaar terug, kijkt niemand er raar meer van op als er een alcoholvrij bier tijdens de lunch wordt gedronken. Opmerkelijk is wel dat de mensen die al vroeg op de dag bier of een alcoholvrije variant drinken voor veruit het grootste deel uit het zuiden van het land komen”, aldus bierkenner Schepers. „Een licht of alcoholvrij bier drink je ook makkelijk aan het eind van de middag met een lekker hapje erbij. Zo kun je ’s avonds gewoon nog aan de slag.”

Trend 3: Bier in blik

Derde trend dit voorjaar is blik. „Bier in blik raakt eindelijk echt ingeburgerd. Een steeds grotere groep liefhebbers kent inmiddels de voordelen van blik en ziet bier in blik niet langer als ‘goedkoop zwerversbier’. Bij de grootste groep maakt het inmiddels niet meer uit of bier in blik of in glas zit. Een vers biertje van de tap is nog altijd favoriet bij de grootste groep. Iedere liefhebber lijkt na maanden lockdown te snakken naar die eerste slok van dat versgetapte glas op een zonovergoten terras.”

Trend 4: Hop nog altijd hip

Hop blijft hip. Een koel, versgetapt pilsje blijft populair, maar echt genieten doen bierliefhebbers vooral bij bier met een extra dosis hop. Zeker de hoppige bieren met weinig tot geen alcohol.

Trend 5: Bierpairings

Het combineren van eten en bier – de zogenaamde bierpairings – nemen dit voorjaar ook een vlucht. Met zo’n lekker koel glas en eten kun je minstens zulke spannende combinaties maken als met wijn. Het goudgele nat verovert dit voorjaar snel terrein. Er wordt thuis veel geëxperimenteerd met zelfgemaakte hapjes, snacks en gerechten. De gratis Bier Butler app, waarmee je in een handomdraai pairings maakt, kent nu al meer dan 25.000 gebruikers. Bierliefhebbers vinden het heerlijk om bier en gerechten te combineren.

Trend 6: Een eurootje meer

Nog een opvallende trend is dat de ondervraagden best bereid zijn wat meer te betalen voor een goed glas pils. Die trend was de afgelopen maanden al zichtbaar in slijterijen, waar bierliefhebbers grif wat euro’s meer neerlegden voor een bijzonder bier, onder het motto ‘je moet wat doen om jezelf te verwennen in deze periode’. Ook dit voorjaar wil bijna driekwart van de ondervraagden best wat meer betalen. Het wordt de horeca-ondernemers gegund na een moeilijke periode en ook de trend van ‘jezelf verwennen’ lijkt door te zetten als de horeca straks weer open is.

