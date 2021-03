Extreme regenval Australië: 20 honden gered, miljoenen spinnen komen omhoog

Australië wordt de afgelopen drie dagen geteisterd door aanhoudende regenbuien. Duizenden inwoners zijn al geëvacueerd. Een twintigtal honden was bijna het haasje, maar zij zijn gered en de regen gaat ook de insecten en spinnen niet in de koude kleren zitten.

De Australische hulpdiensten hebben vandaag twintig honden gered van de verdrinkingsdood bij de stad Sydney, waar door hevige regenval overstromingen zijn. De viervoeters zaten in de val in een fokkerskennel in Londonderry, een voorstad van Sydney.



Best thing on Twitter today ! — Christiaan_Fury (@FuryChristiaan) March 22, 2021

Honden in ondergelopen kennels

Reddingswerkers die met een opblaasbare boot op zoek waren naar de dieren, vonden de honden nadat zij geblaf hoorden uit de deels ondergelopen kennels. De honden, kruisingen tussen Mechelse en Duitse herders, werden in draagboxen aan boord van de rubberbootjes gehaald en vervolgens in veiligheid gebracht.

De fokster toonde zich opgelucht over de redding van haar honden. „Zolang de dieren en onze medewerkers het allemaal goed maken, is dat het belangrijkst. De rest is allemaal vervangbaar.” Na het evacuatiebevel had zij met enkele van haar honden een veilig onderkomen gezocht en de hulpdiensten gebeld, in de hoop dat die de achtergebleven honden ook in veiligheid konden brengen. De honden zijn onderzocht door een dierenarts en zijn allemaal in orde.



20 dogs have been rescued after they were caught on the other side of floodwaters at a #Londonderry boarding kennel. All are okay and are being checked over by a vet @7NewsSydney pic.twitter.com/n78qOTSbcB — Natasha Squarey (@NatashaSquarey) March 22, 2021

„Mooiste nieuws op Twittter vandaag!”, reageert iemand. „En wat een lieve honden.” Een ander reageert op z’n hondjes.

Spinnen omhoog in Australië



The spiders are escaping to higher ground at Penrith weir in NSW 🕷🕷🕷 Australia weather live updates: more rain, flooding expected on NSW mid-north coast https://t.co/iHn9heGZZx Video credit: Steve Varley #nswflood #SydneyFloods #NSWWeather #sydneyweather #nswfloods pic.twitter.com/49w1muJaut — The Guardian (@guardian) March 22, 2021

Op social media circuleren allerlei beelden van de overstromingen, waaronder ook van spinnen die met z’n allen hun weg omhoog zoeken. Ze zoeken een veiliger en vooral droger plekje om te leven, toont The Guardian.

Maar dat droge plekje betekent vaak een garage (of zelfs in huis), en daar zijn de Australiërs niet zo blij mee.

„Oh my god…”, blijft de vrouw in dit filmpje zeggen, wanneer ze de honderden spinnen filmt die op de muren van haar garage zijn genesteld. „Kijk ze nou allemaal zitten!”

Matt Lovenfosse uit Kinchela trof een heel bruin kleed van spinnen toen hij de gordijnen opendeed en naar buiten keek. „Ik ging daarna naar buiten en zag miljoenen spinnen”, vertelde hij tegen The Guardian.



Wondering what this sea of spiders is made up of? 😱 🕷️ Arachnologist Dr Robert Raven said they are wolf spiders trying escape floodwaters. They typically live in burrows in the ground and eventually they will try and escape the water by climbing up plants.

📸 Matt Lovenfosse pic.twitter.com/qX4K33gyPx — Queensland Museum (@qldmuseum) March 22, 2021

Ze zijn niet de enige dieren die omhoog komen. „Als het water zo hoog komt, verdwijnen de slangen in de bomen.”

Regenbuien Australië

Australië, waar vorig jaar de bosbranden nog zo heftig woedden, wordt de afgelopen drie dagen geteisterd door aanhoudende regenbuien, waardoor de rivieren in de deelstaat New South Wales buiten hun oevers zijn getreden. In dat deel van het land woont ongeveer een derde van de Australiërs. De overstromingen hebben geleid tot een enorme schade en massale evacuaties.

De Australische autoriteiten zijn van plan vandaag nog eens duizenden mensen te evacueren uit door overstromingen getroffen buitenwijken in het westen van de miljoenenstad Sydney. Ze verwachten de ergste overstromingen in 60 jaar, nu ook de komende dagen de stortregens waarschijnlijk zullen aanhouden.

Duizenden mensen zijn eerder al geëvacueerd. „We moeten ons schrap zetten, het zal een zeer moeilijke week worden”, zei premier Gladys Berejiklian van de deelstaat tegen verslaggevers.

Natste dag Sydney

Sydney registreerde gisteren de natste dag van het jaar met bijna 111 millimeter regen, terwijl in sommige regio’s aan de noordkust van de staat de afgelopen zes dagen bijna 900 mm regen viel, meer dan drie keer wat gemiddeld in maart naar beneden komt. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer 18.000 mensen geëvacueerd uit laaggelegen delen van New South Wales.

Grote delen van de oostkust van het land zullen vanaf vandaag worden getroffen door meer zware regenval, verwachten meteorologen. Sommige plaatsen in de westelijke regio’s van Sydney hebben de ergste overstromingen sinds 1961 gezien, zeiden de autoriteiten. Ze verwachten dat het slechte weer tot woensdag zal aanhouden.



Around 10 million Australians in every mainland state and territory- except WA- are currently under a #weather warning as two major systems collide. Warnings for heavy #rain, damaging winds and heavy surf cover a size area similar to #Alaska. Check here:https://t.co/K6DH85LfDv pic.twitter.com/usD2pmbZ82 — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) March 22, 2021

Voor grote delen van New South Wales en het naburige Queensland wordt rekening gehouden met ernstig overstromingsgevaar.