Nederlandse dichter gaat werk Amanda Gorman toch niet vertalen na ophef

Marieke Lucas Rijneveld ziet toch af van het vertalen van het werk van de Amerikaanse Amanda Gorman. De Nederlandse kreeg enorm veel kritiek over zich heen, omdat mensen op social media vinden dat het werk vertaald zou moeten worden door iemand met dezelfde huidskleur als Gorman.

Vorig jaar nog werd Marieke Lucas Rijneveld de jongste schrijfster die een International Booker Prize won met haar boek The Discomfort of Evening. Rijneveld was benaderd door uitgeverij Meulenhoff met de vraag of zij het bekende The Hill We Climb van Amanda Gorman naar het Nederlands wilde vertalen. Naar verwachting zou die vertaling eind maart klaar zijn.

Ophef

Rijneveld heeft nu echter laten weten toch af te zien van de opdracht. Er is namelijk een hoop ophef ontstaan op social media. Mensen vinden dat het werk van Gorman vertaald zou moeten worden door iemand met dezelfde huidskleur.

„Ik ben grote fan van je werk en ben oprecht blij dat je uiteindelijk besloot het niet te doen. Ik hoop dat je deze keuze niet enkel maakt omdat er heel wat druk op je kwam te staan nu, maar dat het besef er is dat we echt moeten leren dat het niet onze plaats is als witte schrijvers, om levens te vertalen waar wij ons onmogelijk in kunnen verplaatsen. Dat, en ook gewoon het feit dat zwarte vrouwen altijd last in line zijn om aangesproken te worden voor opdrachten”, reageert iemand onder de Instagram-post van Rijneveld.

De schrijfster en dichter zelf laat weten geschrokken te zijn van alle ophef rondom haar betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman. „Ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mij te vragen”, stelt Rijneveld. „Ik beschouwde het als een geweldige en eervolle opdracht om het inauguratiegedicht van Amanda Gorman en haar bundel over te zetten naar het Nederlands.”



Ook Meulenhoff reageert in gesprek met AP op de ophef die ontstaan is. „We gaan op zoek naar een team dat samen kan werken om de woorden, en de boodschap van hoop en inspiratie van Amanda Gorman zo goed mogelijk in haar geest te vertalen”, stelde Maaike le Noble, algemeen directrice van Meulenhoff. Volgens haar is dit een ervaring waar de uitgeverij van wil leren.

Amanda’s team steunt keuze