Italië: Vaccin AstraZeneca alleen voor mensen onder de 55

Het Italiaanse geneesmiddelenbureau adviseert het coronavaccin van AstraZeneca alleen te gebruiken bij burgers die jonger zijn dan 55. Er bestaat volgens de dienst nog enige onduidelijkheid over hoe effectief het middel precies is bij ouderen. Die moeten daarom de andere vaccins krijgen die al zijn goedgekeurd.

Italië is niet de eerste EU-lidstaat waar experts met zo’n aanbeveling komen. Een Duits vaccinatiecomité adviseerde afgelopen week alleen mensen die jonger zijn dan 65 in te enten met het middel van AstraZeneca. Ook de Duitse deskundigen vonden dat er te weinig informatie is om goed te beoordelen hoe effectief het middel precies is bij ouderen.

Goedkeuring EU voor AstraZeneca

De EU gaf vrijdag groen licht voor het gebruik van vaccin van AstraZeneca. Het gaat om het derde coronavaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie. Daar worden ook al vaccins gebruikt van Moderna en de bedrijven Pfizer en BioNTech, maar die zijn naar verluidt veel duurder dan het middel van AstraZeneca.

Over het vaccin van AstraZeneca is de laatste tijd veel te doen. De farmaceut zegt minder van het middel te kunnen leveren dan eerder was afgesproken, tot woede van Brussel. De twijfel over de effectiviteit bij ouderen zou te maken hebben met de onderzoeksopzet. De Zweeds-Britse farmaceut zou pas relatief laat zijn begonnen het middel ook op ouderen te testen.

