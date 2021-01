Trumps impeachment-advocaten vertrekken na onenigheid strategie

De vijf impeachment-advocaten die voormalig president Donald Trump over iets meer dan een week zouden verdedigen, zijn opgestapt, zo meldt CNN News. Bronnen melden aan het Amerikaanse medium dat de advocaten en Trump het oneens zijn over de juridische strategie. De beslissing zou met wederzijds goedvinden zijn genomen.

Je zou denken dat Trump de vijf advocaten, die tot voor kort zijn impeachment-verdediging vormden, dankbaar zou zijn. Het was namelijk heel moeilijk voor de voormalig president om advocaten te vinden die zijn zaak aan wilden nemen. Maar nu ook deze advocaten vertrokken zijn, resteert een groot probleem voor Trump. Volgende week begint het afzettingsproces en de Amerikaan heeft geen team meer dat hem zal verdedigen.

Onenigheid tussen advocaten en Trump

Onder andere Butch Bowers en Deborah Barbier zijn vertrokken. Naar verwachting zouden zij de twee hoofdadvocaten zijn. Een bron meldt aan CNN dat de beslissing om te vertrekken wederzijds was. Als hoofdadvocaat had Bowers in eerste instantie het team bestaande uit vijf advocaten opgezet.

De grootste reden voor het vertrek van Bowers en Barbier zou onenigheid over de juridische strategie geweest zijn. Trump zou naar verluidt willen dat het team alles op de verkiezingsfraude af zouden schuiven. Ook wil hij dat ze zich focussen op het feit dat de verkiezingen volgens hem gestolen zijn. De advocaten wilden echter de nadruk leggen op de wettigheid van het veroordelen van een voormalig president nadat hij zijn ambt heeft verlaten. Trump zou daarbij niet open hebben gestaan voor discussie, waarop het team besloot op te stappen.

Geen nieuwe advocaten

Josh Howard, een advocaat uit North Carolina die ook onderdeel uitmaakte van het team, is volgens de bron van CNN ook vertrokken. Daarnaast zijn ook Johnny Gasser en Greg Harris uit South Carolina niet meer betrokken bij de zaak. Tot nu toe zijn er nog geen andere advocaten die hebben laten weten de zaak van Trump op zich te willen nemen.