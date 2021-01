Huisarrest in Frankrijk vanaf 18 uur om het samen borrelen tegen te gaan

Nederland is niet het enige land waar over een mogelijke avondklok wordt gesproken. In een aantal landen is zo’n klok er al lang en in Frankrijk gaan ze mogelijk nog een stapje verder.

De Fransen moeten mogelijk allemaal van 18.00 uur tot 06.00 uur van de straat blijven, in het kader van de beperkingen die worden opgelegd om het gevreesde coronavirus te bestrijden.

Op social media verwonderen mensen zich vooral over het woord voor avondklok in het Frans, waarvan het Engelse woord weer is afgeleid.



For the purposes of your broader education, it's 'coprifuoco' in Italian – following the French – but "toque de queda" in Colombia, not covering up the fire but sounding the bell (tocar la campana) to tell people to stay (quedar) at home. : ) — Matt Rendell (@mrendell) January 8, 2021

Huisarrest Frankrijk

Premier Jean Castex zal het huisarrest volgens Franse media vanavond om 18.00 uur, omringd door zeker zes ministers, opleggen. In 25 departementen is al een avondklok van kracht van 18.00 tot 06.00. In de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit.

De draconische maatregel is volgens de leider van de grootste regeringspartij (La République en marche), Stanislas Guerini, belangrijk om het „aperitief effect” tegen te gaan. Hij doelt op sociale samenkomsten waar geborreld wordt voorafgaand aan het diner. Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur lang hebben en waar de bevolking de hele avond moet binnenblijven.

Castex wordt met regelmaat getagd in berichten van Fransen, die hem een sarcastische duim omhoog geven, wanneer weer te veel mensen in een te kleine ruimte worden gespot.



Uitgaansverbod

Het moderne Frankrijk zet nu voor het eerst het uitgaansverbod in voor de bestrijding van een ziekte. Het werd eerder voornamelijk in oorlogen toegepast, zoals door de Duitse bezetters (1940-1944) en in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Een van de beruchtste uitgaansverboden was in 1961 van de prefect van Parijs die een uitgaansverbod afkondigde voor „Franse moslims uit Algerije”. Vijftien jaar geleden was er tijdens rellen in voorsteden korte tijd een uitgaansverbod voor minderjarigen zonder begeleiding en in 2018 was er een avondklok op het Franse eiland Réunion wegens rellen.

Avondklok

Het Franse woord voor avondklok is couvre-feu, in het Engels is het curfew. En dat lijkt inderdaad op elkaar, valt meerdere mensen op.



I was today years old when I realized that the word “curfew” comes from the French “couvre-feu” (as in what’s happening in Quebec these day). 😳 — Chantal Hunter🇨🇦 (@hunterwoman1) January 10, 2021



I learned some English today. Curfew comes from couvre-feu. Who knew? — Adair Thompson (@adair_from_ns) January 10, 2021

Andere landen met avondklok

In België geldt al zo’n avondklok. Daar mogen mensen sinds 19 oktober tussen twaalf uur ’s nachts en vijf uur ’s morgens niet op straat komen. In Spanje is sinds maanden een avondklok van kracht. De tijden verschillen per regio. In Italië geldt de avondklok ook al een tijdje en gaat in om 22:00 uur tot vijf uur ’s nachts. Ook in Griekenland geldt al maanden een avondklok.



Greece has had a curfew for a few months now-ppl say they feel safe — carol macqueen (@carolmacqueen) January 9, 2021



This push alert about the new curfew in #Montreal went out tonight, and everyone got an etymology lesson that “curfew” comes from the French words for “cover fire” (couvre-feu): pic.twitter.com/EiFLKtEU8q — Roxanne Khamsi (@rkhamsi) January 9, 2021

Ook buiten Europa wordt de avondklok gehanteerd. In Quebec bijvoorbeeld, waar Canadezen elke avond een berichtje op hun telefoon krijgen, en ook in Israël. En net zoals in Nederland zijn over de hele wereld tegenstanders van de avondklok. „Er verandert toch niets, zeker niet voor een virus dat toch door de lucht gaat. Welkom terug in 1936″, schrijft iemand. Een huisarrest, zoals mogelijk in Frankrijk, ligt in ons land niet op tafel, wel wordt er al een tijdje over en weer gesproken over een eventuele avondklok.



So yeah now they threaten us with a "total lockdown" plus curfew.

As if that does anything positive.

Look at Israel, Italy , Spain etc.

It doesn't change a thing.

Especially for a virus that can go airborne.

Welcome back in 1936…🙄#Covid_19#TotalLovkdownGermany#StopLockdowns — Lord Bernfredo – a REAL MAN stands with Gina! (@BernfriedI) January 12, 2021

