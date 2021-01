Lichaamsdelen en brokstukken vermist vliegtuig Sriwijaya Air gevonden

Voor de kust van Java hebben reddingswerkers lichaamsdelen gevonden. Deze zijn vermoedelijk van inzittenden van vlucht SJ 182 van Sriwijaya Air, die zaterdag van de radar verdween. Het vliegtuig zou in anderhalf uur tijd van Jakarta naar Borneo vliegen, maar kort na het opstijgen ging het mis.

Het vliegtuig was met een uur vertraging vertrokken uit Jakarta toen het slechts vier minuten na het opstijgen in de problemen kwam. Het toestel, een 25 jaar oude Boeing 737-500, verloor volgens de website Flightradar enkele minuten na het opstijgen meer dan 3300 meter hoogte in minder dan een minuut. Vervolgens verdween de Boeing 737-500 volledig van de radar.

Lichaamsdelen, brokstukken en persoonlijke bezittingen

In totaal waren er 62 mensen aan boord van het toestel van Sriwijaya Air waaronder 12 bemanningsleden, 7 kinderen en 3 baby’s. De lichaamsdelen die door reddingswerkers zijn gevonden, zijn naar alle waarschijnlijkheid van de inzittenden van het vliegtuig. Naast lichaamsdelen zijn ook persoonlijke bezittingen gevonden, zegt een woordvoerder van de politie in de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Enkele uren na de vondst van de lichaamsdelen vonden duikers ook brokstukken en onderdelen met daarop het registratienummer van het Sriwijaya Air-vliegtuig. Het wrak zelf is nog niet gevonden, maar wel is een signaal opgevangen, meldt de Indonesische marine. Het is nog niet duidelijk of het signaal van de zwarte doos van het toestel komt.

Air Chief Marshal Hadi Tjahjanto laat in gesprek met The Associated Press weten dat de zoektocht naar het wrak nog volop gaande is. „We hebben informatie van de duikers gekregen waaruit blijkt dat de zichtbaarheid in het water goed is. Daardoor hebben we al wat onderdelen van het vliegtuig kunnen vinden. We weten zeker dat dit de plek is waar het vliegtuig neergestort is.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A Sriwijaya Air plane crashed into the sea minutes after taking off from Indonesia’s capital Jakarta on a domestic flight with 62 people on board, and their fate was not known https://t.co/K73o7bp8UF pic.twitter.com/ol0lBJ8SJ3 — Reuters (@Reuters) January 9, 2021

„We hoorden iets ontploffen”

Vissers die zich op het moment van de crash op het water bevonden in de buurt van Lancang en de Laki islands stelden een explosie te hebben gehoord rond half drie ’s middags op zaterdag.

„We hoorden iets ontploffen, we dachten eerst dat het een bom of tsunami was, omdat we veel water omhoog zagen spatten”, stelt een van de vissers in gesprek met AP. „Het regende hard en het weer was slecht. Het was moeilijk om de omgeving goed te zien, maar we zagen het water opspatten en er ontstond een grote golf nadat we de explosie hoorden. We waren in shock toen we vlak daarna wrakstukken van een vliegtuig en brandstof om onze boot heen zagen drijven.”

Lees ook: Maarten van der Weijden haalt met thuistriatlon ruim 90.000 euro op