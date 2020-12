Reisverbod VK opgeheven, spanning loopt op in Dover: ‘Situatie is inhumaan’

Toch nog goed nieuws voor hen die vast zaten in het Verenigd Koninkrijk en daar de kerstdagen leken te moeten doorbrengen, terwijl hun familie in Nederland was. Er is nu weer licht aan het eind van de Kanaaltunnel, nu Frankrijk deze weer heeft geopend: een negatieve coronatest biedt een uitweg. Maar niet voor iedereen en de spanning loopt dan ook op in Dover.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing. Get live #coronavirus updates: https://t.co/DphRZzuRMN pic.twitter.com/vhcQY0Xge3 — Sky News (@SkyNews) December 23, 2020

De spanning in de Britse haven Dover loopt op. Boze vrachtwagenchauffeurs keerden zich vanochtend tegen de politie, zo is in een video van Sky News te zien.

Vrachtwagens gestrand

Op beelden is te zien hoe een groep mannen enkele agenten omver lopen. De politie probeert de groep tegen te houden, wat leidt tot geduw en getrek tussen de agenten en mannen. Er is geschreeuw, gefluit en getoeter te horen.

Rondom de Britse haven zijn enkele duizenden vrachtwagens gestrand. Frankrijk sloot eerder deze week de grens uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, die in Groot-Brittannië is vastgesteld. De veelal Europese vrachtwagenchauffeurs zitten al dagen vast in de zuidelijke havenplaats. Veel van hen zullen Kerstmis daardoor niet thuis kunnen vieren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lorry drivers scuffle with police as tension mounts over Dover backloghttps://t.co/sP6xyx006M

Foreign lorry drivers attack our police because The French closed Calais🤷‍♂️ pic.twitter.com/t38KeKSCyb — [email protected]🇬🇧 (@Dazza02423090) December 23, 2020

„Ze geven ons geen eten, geen drinken, er zijn geen sanitaire voorzieningen, ze geven ons niets”, zegt een Spaanse man. „De situatie is eigenlijk inhumaan, dus vragen we om een oplossing.”

Sinds vandaag is vrachtverkeer weer mogelijk, maar de chauffeurs mogen alleen de grens over met een negatieve coronatest. Het kan volgens de Britse minister van Huisvesting nog dagen duren voordat de problemen met gestrande vrachtwagens in het zuiden van Engeland zijn verholpen.

De eerste vanuit Dover



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De veerboot Cotes des Flandres was vannacht de eerste die vanaf de Engelse kustplaats Dover de haven verliet en omstreeks 03.30 uur in Calais aankwam. Kort daarna arriveerde Spirit of France, een schip van P&O. Een handjevol passagiers stapte van boord.

Er mogen ook weer vliegtuigen vanuit het VK landen in Nederland, vanaf 00.00 uur afgelopen nacht. Hetzelfde geldt voor het vliegverbod dat ingesteld was voor Zuid-Afrika. Reizigers moeten wel een negatieve coronatest kunnen tonen van maximaal 72 uur oud.

Lees ook: Oliebollendame Miranda verkoopt stukken minder nu bij Hornbach, maar ze bakt door

Vervoerders opgelucht